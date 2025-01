Diese fünf Geheimnisse lüftet Anna-Carina Woitschack jetzt

Schon in wenigen Wochen startet die 18. Staffel des Dschungelcamps. Auch die Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (32) sitzt schon auf gepackten Koffern. Mit der Blondine wird es im australischen Dschungel bestimmt nicht langweilig werden – gegenüber RTL gab sie schon jetzt einen kleinen Vorgeschmack auf die spannenden Geschichten, die sie über ihr Leben zu erzählen hat: Sie lüftete bereits fünf Geheimnisse, die vorher bestimmt noch niemand über sie wusste. Eines davon: "Ich habe wirklich 400 verschiedene Schulen in meinem Leben besucht."

Grund dafür war aber nicht etwa eine schlechte schulische Leistung, sondern der Lebensstil ihrer Familie: "Ich bin in einem Puppentheater groß geworden. Wir haben ein Schaustellerunternehmen und sind wirklich jede Woche in einer anderen Stadt gewesen." Für die Blondine hieß das: "Alle fünf Tage wurde die Schule gewechselt." Nicht die einfachsten Umstände für ein Kind – und auch ihr zweites Geheimnis empfinden viele Teenager als belastend: "Ich hatte vier Jahre lang eine feste Zahnspange." Geheimnis Nummer drei dürfte der ein oder andere Fan sogar noch wissen: "Meine erste Single war auf Englisch." Mit dem Track "DJ Turn the Music Up" startete Anna-Carina ihre Gesangskarriere. Das vierte Geheimnis passt für so manchen vielleicht thematisch zu den guten Neujahrsvorsätzen – die 32-Jährige verriet, was sie für ihren tollen Body tut: "Ich trinke jeden Morgen ein Glas lauwarmes Wasser mit Apfelessig und Zitronensaft."

Ihr fünftes Geheimnis dürfte die "Märchenbuch"-Interpretin im Dschungel stark auf die Probe stellen: "Ich habe eine panische Angst – ich würde sagen, eine Phobie – vor Mäusen und Ratten." Mit Spinnen hat die Beauty aber immerhin kein Problem, was für sie in manchen Dschungelprüfungen vielleicht zum Vorteil werden könnte. Im Großen und Ganzen hat Anna-Carina aber große Lust, sich in Australien auch mal auf etwas Neues einzulassen, wie sie in einem Instagram-Post ankündigte. "Ich liebe Herausforderungen und Abenteuer – ich mache das, worauf ich Lust habe, und genau deshalb bin ich dabei", teilte sie ihren Fans mit.

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack, Schlagersängerin

RTL / Boris Breuer Anna-Carina Woitschack, Kandidatin der 18. Dschungelcamp-Staffel

