Elton John scherzt bei den Golden Globes über Seh-Probleme

Bei den diesjährigen Golden Globe Awards sorgte Elton John (77) bei seinem Auftritt als Co-Moderator für Lacher – und machte eine beschwichtigende Ansage. Zusammen mit der Sängerin Brandi Carlile präsentierte der Musiker den Preis für die beste Filmmusik, der an Trent Reznor und Atticus Ross für ihre Arbeit an "Challengers" ging. Elton, der kürzlich wegen einer schweren Augeninfektion mit eingeschränkter Sehkraft zu kämpfen hatte, scherzte vor den versammelten Stars: "Ich möchte alle beruhigen – es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Ich freue mich, hier mit meiner Co-Moderatorin Rihanna (36) zu sein." Die absichtliche Verwechslung von Brandi mit Rihanna brachte das Publikum zum Lachen.

Die durch die Infektion verursachte Sehschwäche hatte Elton schon früher offen thematisiert. Diese ist während seines Urlaubs in Südfrankreich entstanden. "Ich sehe nur noch begrenzt auf einem Auge, und meine Erholung ist ein extrem langsamer Prozess", hatte der Sänger im September 2024 via Instagram bekannt gegeben. Trotz seiner gesundheitlichen Einschränkungen zeigte sich Elton bei der Preisverleihung positiv gestimmt und betonte, wie dankbar er für die Unterstützung seiner Familie und seines Ärzteteams sei.

Neben seinen musikalischen Erfolgen und zahlreichen Auszeichnungen – darunter ein Oscar, Grammy, Emmy und Tony – ist Elton John für seine enge Familienbeziehung bekannt. Der Sänger ist seit 1993 mit David Furnish (62) liiert, mit dem er zwei Söhne großzieht. Die beiden heirateten 2014, nachdem die gleichgeschlechtliche Ehe in Großbritannien legalisiert wurde. David begleitete Elton auch zu den Golden Globes und saß an seiner Seite, während Brandi am selben Tisch Platz nahm, zusammen mit ihrer Frau Catherine Shepherd. In schwierigen Zeiten, wie etwa gesundheitlichen Herausforderungen oder der Rekord-Tournee "Farewell Yellow Brick Road", betont Elton immer wieder die Bedeutung von Familie und Zusammenhalt, die ihn durch Höhen und Tiefen begleiten.

Getty Images Brandi Carlile bei der Premiere von "Road Diary: Bruce Springsteen & The E Street Band"

Getty Images Elton John und David Furnish, November 2024

