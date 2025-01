Fans finden "Make Love, Fake Love"-Maurice ist Jannik 2.0

Es ist wieder so weit: Make Love, Fake Love geht in die nächste Runde! Diesmal darf die ehemalige der Bachelor-Kandidatin Karina Wagner (28) rätseln, welcher der Villa-Bewohner schon vergeben ist – und welcher von ihnen für sie frei wäre. Obwohl die Teilnehmer bis jetzt unterm Strich ganz gut ankommen, fällt den Fans der Show vor allem eins auf: Kandidat Maurice erinnert viele Zuschauer an Jannik Kontalis, der im vergangenen Jahr ebenfalls an der Show teilgenommen hatte. "Maurice am Ende sieht einfach aus wie Jannik von Yeliz", schreibt einer unter den Beiträgen auf dem offiziellen Instagram-Account.

Das Auftreten und die Gestiken der beiden sollen sich ziemlich ähneln. "Der redet auch genauso wie Jannik" und "Ich dachte auch, das ist bestimmt sein Bruder" sind sich die Fans der Dating-Show einig. Ob Maurice auch die Chance hat, die diesjährige Lady der Villa zu verzaubern, so wie Jannik es damals bei Yeliz Koc (31) geschafft hat? Die Sterne stehen in der ersten Folge relativ gut dafür: Wie Karina selbst zugibt, sei der frühere Temptation Island-Verführer genau ihr Typ. Mit ihm und seinem Mitstreiter Cansin würde die 26-Jährige auch am meisten flirten.

Doch auch andere Kandidaten kommen bei Karina gut an. Einer unter ihnen konnte sich sogar schon das erste Date ergattern: der in Berlin lebende Jim. Einige Momente fühlte die Beauty dem 26-Jährigen auf den Zahn, bis sie zu dem Fazit kam: "Ich finde, Jim wirkt ein bisschen unscheinbar im Vergleich zu den anderen. [...] Ich glaube wirklich, dass Jim single ist […], dass er darauf hofft, sich zu verlieben." Dennoch habe er aktuell keinen VIP-Platz in ihrem Herzen: Obwohl das Gespräch der beiden harmonisch verlief, war es noch nicht besonders flirty. Deswegen will Karina sich vorerst alle Möglichkeiten offen halten.

Anzeige Anzeige

RTL / Kevin Römmer-Kulakow Karina Wagner bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige Anzeige

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Jim

Anzeige Anzeige