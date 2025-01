Er bekommt das erste Date mit "Make Love, Fake Love"-Karina

Die lang ersehnte dritte Staffel Make Love, Fake Love hat endlich begonnen – und für Single-Lady Karina Wagner (28) geht es direkt richtig los. Schon in Folge eins darf sich die Reality-TV-Bekanntheit einen der Teilnehmer aussuchen und auf ein Date mitnehmen. Sie entscheidet sich für den 26-jährigen Jim. Die Wahl trifft Karina nicht ohne Grund: Zuvor durfte sie die Jungs heimlich bei ihrem Einzug beobachten. Diese ahnen natürlich nichts und tauschen sich über verschiedene Dinge aus, so auch darüber, ob sie auf Arsch oder Brüste stehen. Doch für Jim zählt anscheinend nur der Charakter, wie er erklärt – ganz zum Gefallen der Beauty. "Ich finde, Jim wirkt ein bisschen unscheinbar im Vergleich zu den anderen. [...] Ich glaube wirklich, dass Jim Single ist […], dass er darauf hofft, sich zu verlieben", erklärt Karina im Einzelinterview.

Das erste Treffen mit Jim verlief offenbar harmonisch, wie Karina anschließend gegenüber Moderatorin Janin Ullmann (43) verrät. "Das war schön, mit dem kann man gut quatschen", schildert sie ihre Eindrücke vom Date. "Hat er einen kleinen VIP-Platz in deinem Herzen?", will Janin daraufhin wissen. Doch das kann die Baden-Württembergerin noch nicht beantworten. Eine knisternde Atmosphäre gab es wohl noch nicht. "Ich bin gespannt, in welche Richtung das geht, weil das noch nicht so richtig flirty war." Ob Karinas Intuition, dass Jim Single ist, richtig ist, oder ob er doch zu den Männern gehört, die nur vorgeben, keine Beziehung zu führen, bleibt abzuwarten.

Karina wurde durch ihre Teilnahme an verschiedenen Reality-TV-Formaten bekannt, wie beispielsweise Der Bachelor oder Prominent getrennt. Bei "Make Love, Fake Love" steht für sie die ehrliche Liebe im Vordergrund. Dennoch hat sie auch Lust auf das Spiel, das das Format mit sich bringt. "Ich habe mich für ['Make Love, Fake Love'] entschieden, weil es nicht nur Dating ist, sondern auch ein Spiel, bei dem ich meine Menschenkenntnis auch noch einmal anders prüfen kann", erklärte sie gegenüber Promiflash.

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Jim

RTL Karina Wagner und Janin Ullmann

