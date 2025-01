Für Sicherheit: Blake Lively fordert Intimitätskoordinatoren

Blake Lively (37) hat eine Klage gegen Justin Baldoni (40), ihren Co-Star und Regisseur des Films It Ends With Us, eingereicht. Die Schauspielerin wirft ihm unter anderem sexuelle Belästigung, Vergeltungsmaßnahmen, Vertragsbruch und seelische Grausamkeit vor. Die Klage, die am 31. Dezember 2024 beim Southern District of New York eingereicht wurde, richtet sich zudem gegen zwei PR-Beraterinnen und das Filmstudio Wayfarer Studios. Begleitend dazu hat Blake ebenfalls eine Beschwerde beim California Civil Rights Department eingereicht. In einem Statement gegenüber Us Weekly erklärte die Schauspielerin, sie hoffe, dass ihre rechtlichen Schritte ein Bewusstsein für ihre Erfahrungen schaffen und andere Personen schützen könnten, die ebenfalls Ziel solcher Handlungen werden könnten.

Bereits im August hatte die Schauspielerin in einem Interview mit DigitalSpy über die Bedeutung von Intimitätskoordinatoren gesprochen. Sie betonte, wie essenziell es sei, intime Szenen am Set mit der gleichen Präzision zu choreografieren wie Tanz- oder Kampfszenen. "Es geht um die Sicherheit aller Beteiligten", erklärte Blake damals. Laut Justin Baldoni habe sie jedoch bei den Dreharbeiten zu "It Ends With Us" nie mit einem Intimitätskoordinator gearbeitet – eine Behauptung, die er zusätzlich mit einer Gegenklage untermauert. Diese richtet sich gegen die Berichterstattung der New York Times, die er der Verleumdung bezichtigt. In der Klage behauptet Baldoni, Blake habe eine gezielte Kampagne gestartet, um die Produktion zu kontrollieren und ihren Ruf zu stärken.

Blake, die mit Serien wie "Gossip Girl" und Filmen wie "The Shallows" große Bekanntheit erlangte, ist seit Jahren eine Stimme für den Schutz persönlicher Grenzen in der Branche. Privat lebt sie zurückgezogen mit ihrem Ehemann Ryan Reynolds (48) und den vier gemeinsamen Kindern. Trotz ihrer Erfolge war sie nie davor zurückgeschreckt, kontroverse Themen anzusprechen. In einem früheren Interview sagte sie einmal: "Ich mache Filme, um Geschichten zu erzählen, aber ich will nicht, dass das auf Kosten meines oder anderer Menschen Wohlbefindens geht." Justins Vorwürfe scheinen das Bild, das die Schauspielerin von sich in der Öffentlichkeit gezeichnet hat, direkt anzugreifen. Wie der Rechtsstreit ausgeht, bleibt abzuwarten.

Gareth Cattermole/Getty Images, Dia Dipasupil/Getty Images Collage: Blake Lively und Justin Baldoni

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds

