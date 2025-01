Justin Baldoni erhebt in seiner Klage Vorwürfe gegen Blake

Justin Baldoni (40) und Blake Lively (37) gerieten während der Dreharbeiten zu It Ends With Us in einen Konflikt. Nachdem die Hauptdarstellerin dem Produzenten grenzüberschreitendes Verhalten vorgeworfen hatte, schießt der Hollywoodstar nun zurück. In einer Klage gegen die New York Times beschuldigt er seine Kollegin, ihn gezielt aus kreativen Prozessen ausgeschlossen zu haben. Um ihn zusätzlich zu demütigen, habe sie darüber hinaus versucht, ihm die Teilnahme an der Filmpremiere zu verwehren. Laut der Klageschrift soll die Frau von Ryan Reynolds (48) nur unter Druck zugestimmt haben, dass Justin und sein Team an der Premiere teilnehmen dürfen – allerdings unter erniedrigenden Bedingungen. Beispielsweise seien sie vom Hauptcast getrennt und von der Afterparty ausgeschlossen worden.

Außerdem behauptet der Kläger, dass Blake und Ryan aktiv daran gearbeitet hätten, seine Karriere zu untergraben. Der Marvel-Star habe demnach versucht, Justins Agenten davon zu überzeugen, die Arbeit mit ihm zu beenden. In einer Stellungnahme gegenüber dem Magazin betont der Anwalt der 37-Jährigen nun: "Nichts in dieser Klage ändert etwas an den Behauptungen, die in Frau Livelys Beschwerde bei der kalifornischen Bürgerrechtsbehörde oder in ihrer heute eingereichten Bundesbeschwerde vorgebracht wurden."

Schon während der Pressetour zu der Colleen-Hoover-Verfilmung waren Spannungen im Cast spürbar. Bei der Premiere distanzierte sich nicht nur Blake von ihrem Schauspielkollegen, sondern auch der Rest der Besetzung. "Es ist nicht alles so, wie es scheint. Es steckt viel mehr hinter dieser Geschichte. Die Hauptdarsteller und [Buchautorin] Colleen Hoover wollen nichts mehr mit [Justin] zu tun haben", plauderte ein Insider schon im vergangenen August laut People aus.

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Baldoni im Januar 2018

Anzeige Anzeige