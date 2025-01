"Golden Bachelor"-Bärbel würde gerne mal ins Dschungelcamp

Beim Golden Bachelor kämpfte Bärbel um das Herz des Rosenkavaliers Franz Stärk (73). Letztendlich sprang der Funke aber wohl nicht über und in Folge sechs entschied sich der Pensionär gegen die 73-Jährige. Ihre Teilnahme an der Datingshow bereut Bärbel aber ganz und gar nicht, wie sie im Promiflash-Interview verrät. "Der 'Golden Bachelor' war eine sehr intensive, emotionale Reise. Ich würde es immer wieder tun", schwärmt sie. Die Blondine hat sogar schon eine Idee, in welchem TV-Format sie sich noch sehen würde: "Das Größte wäre das Dschungelcamp."

Durch ihre offene Art entwickelte sich Bärbel schnell zu einem echten Highlight in der Show. Die Liebe im Fernsehen zu finden, ist nach wie vor ein Konzept, dem sie nicht abgeneigt ist. "Vielleicht bin ich ja die erste Golden Bachelorette oder mache bei First Dates Hotel mit", überlegt sie. Bärbel ist sich sicher: "Es gibt so viele Möglichkeiten, ins nächste Abenteuer zu gehen. [...] Ich freue mich auf alles, was kommt."

Der "Golden Bachelor" ist in Deutschland eine Premiere. Wer der Meinung war, eine Ü-60-Staffel des beliebten Formats könnte langweilig werden, wurde aber wohl spätestens durch Bärbel vom Gegenteil überzeugt. Die Münchner Frohnatur wollte in der Damen-Villa nicht auf das Oben-ohne-Sonnen verzichten. Was für sie eine Selbstverständlichkeit ist, sorgte bei so manch einer Mitstreiterin für Empörung. "Nee, also jetzt macht sie das wieder. Wir sind doch keine Porno-Sendung. Dass da keiner was sagt?!", echauffierte sich Konkurrentin Simone.

RTL / Stephan Pick Bärbel, "Golden Bachelor"-Kandidatin

RTL "Golden Bachelor"-Kandidatin Simone, 2024

