Spoiler: Dieses GZSZ-Paar geht von nun an getrennte Wege

Bei GZSZ kommt es zu einem dramatischen Bruch: Michi Bode, gespielt von Lars Pape, trennt sich endgültig von Maren Seefeld, verkörpert von Eva Mona Rodekirchen (48)! In den vergangenen Wochen hatte sich das Liebes-Aus schon angebahnt: Seit ihrer Zeit in Spanien kriselte es bei dem Paar. Michi fühlte sich von Maren zunehmend ausgegrenzt, weshalb er schon ihren Heiratsantrag abgelehnt hatte. Eigentlich wollte er an der Beziehung arbeiten, doch es nützte alles nichts – deshalb trennt er sich von seiner Partnerin. Zu sehen ist das Ganze am 3. Januar 2025 um 19:40 Uhr auf RTL.

Lars Pape, der seit 2021 fester Bestandteil der Serie ist, sprach in einem Interview mit RTL über die intensive Arbeit an den Trennungsszenen. "Emotional war ich vor der Kamera noch nie derart gefordert, und zum allerersten Mal konnte ich Szenen nach Drehschluss nicht einfach abschütteln", verriet er. Gleichzeitig deutet der Schauspieler an, dass das Ende der Beziehung neue Türen für die Entwicklung seines Charakters öffnen könnte. In den kommenden Folgen widme sich Michi nämlich einer großen Aufgabe: der Rettung seines Fußballvereins Blau-Weiß Haspe, der vor einer Insolvenz steht. Dabei erhält er Unterstützung von einer anderen Serienfigur, Yvonne.

Auch nach der Serientrennung von Michi und Maren bleiben sowohl Lars Pape als auch seine Kollegin Eva Mona Rodekirchen der Serie erhalten. Dass die beiden nun nicht mehr in gemeinsamen Beziehungsszenen zu sehen sind, empfindet der Serienstar als seltsam, erklärt er im Interview mit dem Sender. Er freue sich aber darauf, Michis Rolle weiterzuentwickeln. Nach eigener Aussage bedeutet die Arbeit bei GZSZ für ihn, immer wieder neue Facetten zu entdecken: "Das kann unterhaltsam, dramatisch oder auch verdammt witzig sein." Mit seinem neuen Vertrag ist er mindestens noch im Jahr 2025 in der Serie zu sehen – und Fans dürfen gespannt auf die künftigen Entwicklungen sein.

RTL / Anna Riedel Lars Pape ("Michael 'Michi' Bode") und Eva Mona Rodekirchen ("Maren Seefeld") bei GZSZ

