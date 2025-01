Ist er ihr Neuer? Zoë Kravitz besuchte Event in Begleitung

Zoë Kravitz (36) geht seit einigen Monaten als Single durchs Leben. Ende des vergangenen Jahres wurde bekannt, dass sich die Schauspielerin und ihr Verlobter Channing Tatum (44) getrennt haben. Am Samstag besuchte die "Blink Twice"-Produzentin die Variety Party in Palm Springs – doch sie erschien nicht alleine, sondern in Begleitung. Zoë posierte für die Paparazzi mit männlicher Begleitung. Ist er ihr Neuer? Wohl kaum. Bei dem Mann handelte es sich um Regisseur Malcolm Washington, der nur ein guter Bekannter von Zoë sein soll.

Im vergangenen Oktober wurde die überraschende Neuigkeit bekannt, dass sich Zoë und Channing getrennt haben. Das Liebes-Aus ändert aber nichts daran, dass die Batman-Darstellerin ihren Ex-Partner auch weiterhin extrem schätzt. So sei Channing der erste gewesen, der ihr für die Hauptrolle ihres Films "Blink Twice" in den Sinn kam. "Ich wusste, dass die Figur jemand sein musste, dem wir vertrauen [...]. Ich wollte sein Charisma als Waffe einsetzen", erklärte die 36-Jährige Ende Dezember in Varietys Special "Directors on Directors".

Zoë und Channing gingen drei Jahre gemeinsam durchs Leben. Die Schauspieler planten bereits eine Zukunft miteinander und wollten Hochzeit feiern. Doch letztlich sollte ihre Liebe offenbar nicht für immer sein. Angeblich sollen die beiden zu wenig Zeit füreinander gehabt haben. Entertainment Tonight berichtete dazu im November, dass "beide extrem anspruchsvolle Zeitpläne" hätten und sich letztendlich deswegen dazu entschieden haben, getrennte Wege zu gehen.

Getty Images Channing Tatum und Zoë Kravitz, August 2024

Getty Images Channing Tatum and Zoë Kravitz, 2024

