Wenig Zeit: Sind Channing Tatum und Zoë deshalb getrennt?

Channing Tatum (44) und Zoë Kravitz (35) haben sich nach drei gemeinsamen Jahren getrennt. Die Nachricht kam für viele unerwartet, da das Schauspielerpaar noch vor wenigen Monaten ihren gemeinsamen Film "Blink Twice" promotet hatte. Insider enthüllen nun gegenüber Entertainment Tonight, dass "beide extrem anspruchsvolle Zeitpläne" hätten, was maßgeblich zur Trennung beigetragen habe. Trotz ihrer Bemühungen, Beruf und Privatleben unter einen Hut zu bekommen, soll die Belastung letztendlich zu groß gewesen sein. Tatsächlich sind die zwei Hollywoodstars aktuell sehr stark eingebunden: Zoë ist mit mehreren Projekten, darunter "Alpha Gang", beschäftigt, und Channing Tatum hat mit den Dreharbeiten zu "Roofman" in North Carolina und einigen weiteren geplanten Filmen alle Hände voll zu tun.

Ein weiterer Grund für das Liebes-Aus könnten die unterschiedlichen Lebensauffassungen von Channing und Zoë gewesen sein. Wie Quellen gegenüber Page Six verrieten, sollen sich ihre Prioritäten in verschiedene Richtungen entwickelt haben. Zoë legt momentan großen Wert darauf, ihre Regiekarriere voranzutreiben und sich stärker in Indie-Filmprojekte einzubringen. Der "Magic Mike"-Star hingegen konzentriert sich auf größere Projekte und seine Arbeit als Produzent. Diese unterschiedlichen beruflichen Interessen sollen sich im Laufe der Jahre zunehmend bemerkbar gemacht haben.

Trotz der Trennung bleiben die 35-Jährige und ihr Ex freundschaftlich verbunden und stehen weiterhin in Kontakt. "Es gab keinen dramatischen Streit zwischen Channing und Zoë", berichteten Insider gegenüber dem Online-Magazin. Auch das Verhältnis zu Zoës Vater, Lenny Kravitz (60), habe nicht unter der Trennung gelitten. Lenny hatte im Sommer noch von den Hochzeitsplänen seiner Tochter geschwärmt, zeigte sich aber verständnisvoll für die jetzige Situation. Laut der Quelle wolle der Musiker lediglich, dass seine Tochter und Channing ihr Glück finden, egal auf welchem Weg.

Getty Images Channing Tatum and Zoë Kravitz, 2024

Getty Images Zoë Kravitz and Channing Tatum im August 2024

