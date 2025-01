Planten Lisa Marie und Furkan Akkaya die Schwangerschaft?

Lisa Marie (23) und Furkan Akkaya (23) sind im Oktober erstmals Eltern geworden. Bereits Mitte September informierten die Realitystars ihre Follower über ihren Nachwuchs. In einer Fragerunde in Lisas aktueller Instagram-Story beantwortet die Influencerin Fragen zu ihrer Schwangerschaft. Fans wollten wissen, ob die Geburt des kleinen Emilio denn geplant war. Das Realitysternchen bestätigt, dass es sich schon vor eineinhalb Jahren dazu entschieden habe, die Pille abzusetzen. Akka und Lisa seien seitdem bereit für ein Baby gewesen.

Nachdem Lisa Marie ihre Pille abgesetzt hatte, war ihre Periode unregelmäßig und blieb teilweise komplett aus. Die Reality-Bekanntheiten rechneten zu dieser Zeit somit mehrmals mit einer Schwangerschaft. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten von Temptation Island V.I.P. vermuteten die frischgebackenen Eltern aber nicht, dass ihr Sohnemann bereits auf dem Weg war. Wenige Wochen zuvor hatte die Mutter auch leichte Blutungen. In einem Interview mit Bild erklärte Lisa: "Aber an meiner Figur habe ich nichts bemerkt, man hat nichts gesehen – es war mir zu diesem Zeitpunkt tatsächlich nicht bewusst." Die Frau von Akka bestätigte, dass sie niemals in ein solches Format gegangen wäre, wenn sie von der Schwangerschaft gewusst hätte.

Lisas Mitstreiterin Jessica Hnatyk und einige Verführer der Realityshow hingegen vermuteten, dass die 23-Jährige bereits während der Dreharbeiten der TV-Show schwanger war. "Sie hat keinen Alkohol getrunken, sie hat auf der Fahrt zum Date gebrochen und viele Jungs haben halt gesagt, dass man das an ihrem Bauch schon sieht", berichtete Jessica in ihrer Instagram-Story.

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube und ihr Sohn Emilio im Dezember 2024

Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk, Reality-TV-Bekanntheit

