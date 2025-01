Riccardo Simonetti und Steven starten in ihre Flitterwochen

Seit Ende Dezember sind Riccardo Simonetti (31) und sein Partner Steven auch auf dem Papier ganz offiziell ein Ehepaar. Mit ihrer Hochzeitsreise hatten sie noch abgewartet, nun geht es für den Influencer und seinen Ehemann aber endlich in die Flitterwochen. "Für uns geht es gleich nach Südafrika, denn Steven hat sich gewünscht, dass wir als Hochzeitsreise eine Safari machen. [...] Ich kenne so viele Menschen, die gesagt haben, dass das eine lebensverändernde Erfahrung wird, weil sie auch schon mal eine Safari gemacht haben und das unglaublich toll sein muss", schwärmt der Social-Media-Star in seiner Instagram-Story und fügt hinzu: "Deswegen bin ich super aufgeregt und kann es kaum erwarten, dass wir das auch erleben werden."

In seinem Job als Markenbotschafter für viele verschiedene Unternehmen reist Riccardo ständig durch die Welt – ein solcher Urlaub ist aber selbst für ihn ein ganz neues Erlebnis. "Ich muss sagen, ich habe null Erfahrung, eine solche Art von Reise zu machen [...]. Ich weiß gar nicht so genau, was uns erwarten wird", gesteht der 31-Jährige. Für die Reise ins Ungewisse zieht er einen witzigen Vergleich: "Ich fühle mich ein bisschen, als wäre ich bei einer Realityshow und würde mich jetzt auf den Weg zu einer Reise machen, von der ich nicht genau weiß, was passiert. Aber ich kann es kaum erwarten."

Auch wenn das eher unüblich ist, entschlossen sich der Autor und sein Liebster, ihre freie Trauung vor dem offiziellen Termin beim Standesamt zu zelebrieren. So feierten sie bereits im August vergangenen Jahres ihre persönliche Traumhochzeit auf Mallorca. Vor ihrem großen Tag war der Mann an Riccardos Seite noch ein großes Geheimnis. Auf Bildern und in Videos des Ereignisses präsentierte er seinen Fans zum ersten Mal ganz stolz seinen frisch angetrauten Ehemann.

Getty Images Riccardo Simonetti bei Tribute To Bambi, 2024

Instagram / palinski Riccardo Simonetti, Palina Rojinski und Steven auf Mallorca, August 2024

