Timothée Chalamet und Kylie ganz verliebt bei Golden Globes

Eigentlich halten Timothée Chalamet (29) und Kylie Jenner (27) ihre Beziehung aus der Öffentlichkeit heraus. Doch manchmal können Fans einen Blick auf den Schauspieler und die Unternehmerin werfen. So auch bei den Golden Globe Awards, die am vergangenen Sonntag in Los Angeles verliehen wurden. Zwar präsentierte sich das Paar nicht gemeinsam auf dem roten Teppich, dafür saßen sie aber während der Veranstaltung umso dichter beieinander. Fotos, die unter anderem Glamour vorliegen, zeigen, wie sie sich glücklich anlächeln und angeregt unterhalten. Die Stimmung bei den beiden war offenbar bestens – dass Timothée nicht für seinen Film "Like A Complete Unknown" ausgezeichnet wurde, dürfte ihn also weniger gestört haben.

Für eine private Beziehung sollen die beiden sich ganz bewusst entschieden haben. Für viele ist es aber dennoch ungewohnt – denn immerhin fand vor allem Kylies letzte Beziehung zu Travis Scott (33) fast komplett in der Öffentlichkeit statt. Im Interview mit Elle erklärte die The Kardashians-Darstellerin vergangenen Oktober, dass es ihr grundsätzlich aber wichtig sei, manches privat zu lassen. "Ich denke, es ist wichtig, Dinge für sich zu behalten. Es fällt mir manchmal schwer, Entscheidungen zu treffen. Daher kann die Meinung der ganzen Welt hart sein", meinte sie. Um sich selbst, ihre Beziehung und letztlich auch ihre Kinder vor der oft extrem kritischen Meinung der Medien und Fans zu schützen, habe sie sich mittlerweile auch entschieden, weniger Einblicke in den sozialen Medien zu teilen.

Die Beziehung von Kylie und Timothée wurde im Frühjahr 2023 öffentlich. Während die beiden sich nur bei einzelnen Gelegenheiten zusammen zeigten, soll sich ihre Liebe mittlerweile stark gefestigt haben. Der Filmstar ist wohl auch schon ein fester Bestandteil von Kylies berühmter Großfamilie, dem Kardashian-Jenner-Clan. Und auch ihre beiden Kinder soll er kennen und versteht sich offenbar bestens mit Aire (2) und Stormi (6). "Es hat lange gedauert, bis Kylie ihn ihren Kindern vorgestellt hat. Aber jetzt ist er ein Teil der Familie. Ihre Kinder kennen ihn als einen 'Freund'", verriet ein Insider gegenüber People.

Getty Images Kylie Jenner bei den CFDA-Awards im Oktober 2024

ActionPress Kylie Jenner und Timothée Chalamet, US Open 2023

