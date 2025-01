Ali Fedotowsky fühlte sich von Ellen DeGeneres gedemütigt

Ali Fedotowsky (40), bekannt aus der Dating-Show The Bachelorette, hat in dem Podcast "Off the Vine" von einer unangenehmen Begegnung mit der Moderatorin Ellen DeGeneres (66) erzählt. Im Gespräch mit Kaitlyn Bristowe (39) sprach Ali über ihren Auftritt in der "The Ellen DeGeneres Show", bei dem sie sich "ziemlich dumm" gefühlt habe. Ali erklärte, dass Ellen nicht direkt unfreundlich gewesen sei, aber dass das Verhalten der Moderatorin bei ihr ein ungutes Gefühl hinterlassen habe. "Ich habe versucht, witzig und sympathisch zu sein, aber anstatt mit mir zu lachen, hat sie über mich gelacht", erzählte Ali.

Ali erklärte weiter, dass Ellen ihrer Meinung nach nicht absichtlich gemein gewesen sei, sondern dass sich das Arbeitsumfeld und die Routine auf sie ausgewirkt haben könnten. "Wenn du so einen Job jahrelang jeden Tag machst, ist es verständlich, dass man irgendwann einfach drüber steht", überlegte Ali. Dennoch bleibt das Erlebnis für sie unangenehm, auch wenn sie keine speziellen Details über einen bestimmten Moment während ihres Interviews nannte. Ali ergänzte, dass sie sich ihrer Bekanntheit als Reality-Star bewusst war und annahm, Ellen sei möglicherweise genervt davon gewesen, dass sie jemanden interviewen musste, "der für nichts wirklich Berühmtes bekannt ist".

Alis Karriere begann nach ihrem Auftritt in der Reality-Show The Bachelor, bevor sie zur Hauptfigur in "The Bachelorette"> wurde. Heute blickt die zweifache Mutter kritisch auf diese Zeit zurück und spricht offen über ihre Erfahrungen im Rampenlicht. Ellen hingegen hat sich nach dem Ende ihrer Show zunehmend aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Privat ist sie seit vielen Jahren mit der Schauspielerin Portia de Rossi (51) verheiratet. In ihrem letzten Netflix-Stand-up-Special sprach Ellen offen über die Kontroversen und reflektierte, dass ihre öffentliche Wahrnehmung nicht immer mit ihrer Persönlichkeit als Komikerin übereinstimmte. Sie bekannte: "Ich bin nicht perfekt. Ich versuche nur, der beste Mensch zu sein, der ich sein kann, und aus meinen Fehlern zu lernen."

Getty Images Kevin Manno und Ali Fedotowsky im Januar 2018

Getty Images Ellen DeGeneres und Portia de Rossi im Januar 2020

