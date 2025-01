Ben Affleck und J.Lo pflegen freundschaftliche Beziehung

Ben Affleck (52) und Jennifer Lopez (55) zeigen, dass sich trotz gescheiterter Ehe ein respektvolles Miteinander bewahren lässt. Am Sonntag wurde die Schauspielerin nur wenige Stunden vor der Verleihung der Golden Globes am Haus des "Argo"-Regisseurs in Los Angeles gesehen. Auf Bildern, die der Daily Mail vorliegen, umarmte Jennifer Bens Sohn Samuel (12), bevor sie das Grundstück wieder verließ. Auch ihr eigenes Kind Emme (16), das mit einem großen Geschenk aus dem Haus kam, begleitete sie. Ben, der das Szenario entspannt beobachtete, scheint weiterhin eine enge Bindung zu seiner ehemaligen Partnerin und deren Familie zu pflegen.

Gerüchte über angespannte Verhältnisse scheinen damit aus dem Weg geräumt. Quellen, die sich zuletzt gegenüber Page Six äußerten, erklärten, dass Ben und Jennifer trotz ihrer Trennung im August weiterhin ein wichtiger Teil im Leben des anderen bleiben möchten. Auch wenn sie die Kinder nicht direkt gemeinsam erziehen, herrsche zwischen den beiden "ein bereichernder Umgang mit gegenseitigem Respekt". Zuletzt wurden sie im Dezember zusammen gesehen, als sie bei einem Treffen im Soho House in Los Angeles Geschenke austauschten. Auch ihre Kinder scheinen von dem harmonischen Kontakt zu profitieren, denn die beiden Familien agieren nach wie vor wie eine Art Patchwork-Einheit.

Ben, der Vater von drei Kindern aus seiner Ehe mit Jennifer Garner (52) ist, stand in den letzten Jahren immer wieder im Fokus seiner zwischenmenschlichen Beziehungen. Jennifer hingegen hat ihre Zwillinge Max und Emme aus ihrer Ehe mit Marc Anthony (56) und verbrachte den Jahreswechsel entspannt mit Familie und Freunden in Aspen. Während sie ihre 2024-Rückblicke auf Social Media teilte, fiel auf, dass Ben darin nicht vorkam. Doch die gemeinsamen privaten Treffen, die die beiden Stars immer wieder verbinden, zeigen, dass sich persönliche und familiäre Bindungen auch jenseits der romantischen Partnerschaft weiterentwickeln können.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige