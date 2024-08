32. Geburtstag: Cara Delevingne planscht mit Minke im Meer

Cara Delevingne (32) feierte am Dienstag ihren 32. Geburtstag in Begleitung ihrer Freundin Leah Mason alias Minke am Meer. Anlässlich des großen Tages des Models teilt die Sängerin in ihrer Story auf Instagram einige niedliche Einblicke ihres Strandtages. Auf einem Schnappschuss lächelt das Paar selig in die Kamera, während es auf einer Luftmatratze hockt. Auf weiteren Fotos fällt es den beiden Wasserratten dann schon nicht mehr so leicht, sich auf der Matratze zu halten und sie plumpsen in die Wellen. Liebevoll schreibt Minke dazu: "Alles Gute zum Geburtstag, Baby, ich hoffe, wir haben es bis zum nächsten Mal gelernt, wie man eine Luftmatratze benutzt."

Erst vor wenigen Wochen hatten Cara und Minke großen Grund zu feiern: Ihr zweiter Jahrestag stand an. In diesem Fall war es der Only Murders in the Building-Star, der emotionale Zeilen auf Instagram verfasste: "Die vergangenen zwei Jahre waren eine Menge Leben. Viel Veränderung, Wachstum, Schmerz und vor allem Liebe, und ich bin so glücklich, die perfekte Person gefunden zu haben, mit der ich die Höhen und Tiefen des Lebens durchstehen kann." Ein Leben ohne die Musikerin sei für Cara mittlerweile undenkbar.

Seit Sommer 2022 gehen die beiden nun schon gemeinsam durchs Leben. Nur zwei Jahre zuvor hatte sich Cara als pansexuell geoutet und betonte im Interview mit Vogue, wie glücklich es sie gemacht habe, endlich "die Karten auf den Tisch zu legen". "Ich war fertig damit, mich dafür zu schämen, wen ich liebe oder wer ich bin", erklärte die Beauty und fügte noch hinzu: "Ich liebe ganz einfach denjenigen, den ich liebe."

Instagram / minke Cara Delevingne und Minke

Instagram / minke Cara Delevingne und Minke, 2024

