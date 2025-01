Erste Details zur dritten und finalen "Squid Game"-Staffel

Squid Game ist derzeit wieder in aller Munde. Pünktlich zu Weihnachten erschien die zweite Staffel der Thriller-Serie auf Netflix. Die mit Spannung erwartete Fortsetzung des Streaming-Erfolgs endete mit einem großen Cliffhanger – und die Fans wollen wissen, wie es weitergeht: Glücklicherweise soll die dritte und finale Ausgabe von "Squid Game" noch in diesem Jahr erscheinen. Auch wenn es bis dahin wohl noch etwas dauern wird, zeigt nun bereits ein erster Teaser auf X, was die Zuschauer erwartet. Achtung, Spoiler: Wer die zweite Staffel bisher noch nicht gesehen hat, sollte besser nicht weiterlesen!

In dem Clip ist zu sehen, wie die letzten Teilnehmer beim nächsten Spiel antreten. Dort erwartet sie die bekannte Killerpuppe aus dem Spiel "Rotes Licht, grünes Licht". Doch Young-hee ist nicht alleine, sondern ein Freund wartet mit ihr. "Begrüßt alle Chul-su", heißt es dazu in dem Teaser. Somit könnte es sein, dass den Spielern eine noch schlimmere Version des gefürchteten Spiels bevorsteht. Die "Squid Game"-Liebhaber feiern die zweite Staffel und wollen deshalb auch unbedingt so schnell wie möglich eine dritte Staffel. Und offenbar müssen sie sich nicht so lange gedulden wie beim letzten Mal. Der Schöpfer des Netflix-Hits, Hwang Dong-hyuk, deutete dies bereits im Dezember im Interview mit Variety an. "Zu diesem Zeitpunkt wäre alles, was ich sagen könnte, ein Spoiler, also möchte ich vorsichtig sein. Was ich aber sagen kann, ist, dass wir nach dem Start von Staffel 2 wohl bald den Starttermin für Staffel 3 bekannt geben werden. Ich gehe davon aus, dass sie im Sommer oder Herbst nächsten Jahres anlaufen wird", erklärte er.

Genau wie die erste Staffel ist auch die zweite ein voller Erfolg. Die Fortsetzung stellte sogar einen neuen Rekord auf: In sage und schreibe 93 Ländern erreichte "Squid Game 2" Platz eins der Streaming-Charts. Neben der spannenden Handlung erfreut sich auch der Cast großer Beliebtheit. Darunter befinden sich K-Pop-Stars wie Ex-Big Bang-Mitglied T.O.P oder Jo Yu-ri sowie südkoreanische Erfolgsschauspieler wie Wi Ha-jun, Park Sung-hoon und Yim Si-wan.

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "Squid Game"-Cast im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Noh Juhan | Netflix Wi Hajun in "Squid Game"

Anzeige Anzeige

Anzeige