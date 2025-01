Kerry Katona blickt nach Trennung von Ryan nach vorn

Kerry Katona (44), bekannt als ehemalige Sängerin von Atomic Kitten, hat ihre Trennung von ihrem Verlobten Ryan Mahoney öffentlich gemacht – und spricht offen über die Gründe. Nach sechs gemeinsamen Jahren entschied sich das Paar im November dazu, getrennte Wege zu gehen. Grund dafür sei ein "Vertrauensbruch" gewesen, wie Kerry in ihrer wöchentlichen Kolumne für das britische New! Magazine erklärt. Ryan, der als Fitnesstrainer arbeitet, ist bereits aus dem gemeinsamen Haus in Cheshire ausgezogen. Kerry resümiert: "Ryan war nicht der Richtige für mich." Mittlerweile sehe sie optimistisch in die Zukunft und schreibt: "2025 wird ein großartiges Jahr."

Noch vor wenigen Wochen hatte die fünfmalige Mutter offen über ihre Schwierigkeiten gesprochen, sich an ihr neues Leben als Single zu gewöhnen. Besonders die Weihnachtszeit, die sie erstmals ohne Ryan verbringen sollte, stellte sich für sie als herausfordernd dar. "Es wird so seltsam sein, am Weihnachtsmorgen ohne ihn aufzuwachen. Ich hätte nie gedacht, dass ich dieses Jahr allein feiern würde", schrieb sie im Dezember. Doch Kerry scheint inzwischen neuen Lebensmut gefunden zu haben. In ihrer Kolumne schreibt sie abschließend: "Ich bin aktuell in der besten Beziehung meines Lebens – der Beziehung zu mir selbst". Sie plane, geduldig ins neue Jahr zu starten und sich auf ihr eigenes Wohlbefinden zu fokussieren.

Kerry und Ryan hatten sich 2018 über eine Dating-App kennengelernt und verlobten sich zwei Jahre später. Während ihrer Beziehung unterstützte Ryan Kerry in ihrem turbulenten Alltag und lebte mit ihr und ihren fünf Kindern zusammen. Kerry hat zwei Töchter – Molly und Lilly-Sue – aus ihrer Ehe mit Brian McFadden (44), zwei weitere Kinder – Heidi und Max – aus ihrer Beziehung mit Mark Croft sowie die jüngste Tochter DJ, die aus der Ehe mit ihrem verstorbenen Mann George Kay (✝38) stammt. Trotz der Trennung betonte Kerry, dass sie Ryan immer noch viel Liebe entgegenbringe, sie sich jedoch zuerst um sich selbst kümmern wolle.

Anzeige Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona und Ryan Mahoney im Juni 2021

Anzeige Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, 2023

Anzeige Anzeige