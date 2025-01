Paulina Ljubas und Tommy kritisieren "Germany Shore"-Vibe

Für Paulina Ljubas (28) und Tommy Pedroni (29) war es nicht das erste Mal bei Germany Shore, weshalb die beiden Realitystars wohl die perfekten Stimmungsbarometer für die Party-WG sind. In einem YouTube-Video teilte das Paar jetzt seine Reaktion auf die siebte Folge des Formats, wobei sie ein trauriges Resümee ziehen. "Ich weiß nicht, ob ihr als Zuschauer diesen Vibe langsam mitbekommt, aber ich muss wirklich sagen, ich fand, diese Staffel war so unfassbar negativ. So wenig Party und gute Stimmung. Es ging nur um Rauswählen und Streitereien", stellte Paulina genervt fest.

Über die Stimmung in der Villa haben der Franzose und die 28-Jährige nichts Positives zu sagen. "Diese ganze massiv negative Energie – es war so anstrengend. Ich finde, es ist anstrengend zuzuschauen, es war noch anstrengender, mit dabei zu sein", erklärte sie ihren Zuschauern und fügte hinzu: "Es wird ja auch noch viel schlimmer, das war ja gerade erst mal der Anfang von Armageddon." Ihr Freund stimmte der Beauty auf ganzer Linie zu und erzählte: "Es gab Momente, in denen ich und Paulina rausgegangen sind und gesagt haben 'Hey, lass mal Party machen'." Ihre Mitbewohner hätten sich aber kaum motivieren lassen. "Diese Staffel ist wirklich die Problem-Staffel und nicht die lustige 'Germany Shore'-Staffel", resümierte Tommy enttäuscht.

Allen voran sorgte Walentina Doronina (24) für eine Menge Drama in der Shore-Villa. Mit einer Aktion schockierte die Blondine nicht nur ihre Mitbewohner im Haus, sondern auch ihre Fans bei der Ausstrahlung. Schon vergangenen Sommer wurde bekannt, dass Wale und ihr Ex Can Kaplan sich nach Walentinas Teilnahme an einer TV-Show trennten. Zu diesem Zeitpunkt war jedoch noch nicht bekannt, wo und wie das ablief. Nach Folge sieben von "Germany Shore" ist nun alles klar: In einem Interview machte die 24-Jährige mit ihrem damaligen Freund Schluss, der zu diesem Zeitpunkt aber nichts ahnend in Deutschland saß.

