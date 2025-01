Sender war dagegen: Das war Yeliz Kocs Dschungel-Luxuswunsch

Die neue Staffel des Dschungelcamps steht bereits in den Startlöchern. Auch Kandidatin Yeliz Koc (31) freut sich schon sehr auf das neue Abenteuer – doch es macht ihr auch etwas Sorgen. Vor allem das Schlafen unter freiem Himmel scheint ihr jetzt schon zuzusetzen. Wie sie in ihrer Instagram-Story erzählt, wollte sie gegen all das Ungeziefer in der Nacht Abhilfe schaffen – und zwar mit einem Insektennetz! "Tatsächlich war das mein Luxusartikel-Wunsch. Ist nur leider nicht erlaubt", gibt die Reality-TV-Königin traurig zu.

Im australischen Buschcamp zu wohnen und sich den Prüfungen der Show zu stellen, gehört seit Langem zu Yeliz größten Wünschen. Allerdings hat die Mutter auch riesigen Respekt vor dem, was sie dort alles erwartet. Und damit meint sie nicht nur die Prüfungen und die anderen Kandidaten. "Meine Horrorvorstellung sind die dunklen Höhlen im Boden, Wasser steigt bis ins Gesicht, Kakerlaken im Ohr, Spinnen, Schlangen, einfach alles", plauderte sie in einer Fragerunde auf der Social-Media-Plattform aus. Aber auch mit der Tatsache, dass sie draußen aufs Klo gehen müsse, könne sie sich nicht anfreunden.

Yeliz ist nur einer der zwei Dutzend Mitbewerber auf die Dschungelkrone. Neben ihr wollen zum Beispiel auch Edith Stehfest, Alessia Herren (22), Lilly Becker (48) und Sam Dylan (33) in dem Wettbewerb antreten. Auch Anna-Carina Woitschack (32) und die beiden Soap-Lieblinge Timur Ülker (35) und Nina Bott (47) werden sich der Herausforderung stellen. Dass so viele Reality-TV-Stars unter den Campern sind, findet Moderatorin Sonja Zietlow (56) allerdings nicht ganz so toll. "Ich fände es auch schön, wenn wir mal nicht so ganz viele Realitystars dabei hätten. Zwei wären für mich okay", erklärte sie auf ihrem eigenen Account auf Instagram. Sie würde sich lieber mehr Sportler im Camp wünschen.

Anzeige Anzeige

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Sonja Zietlow, Moderatorin

Anzeige Anzeige