So viel Trinkgeld gab Sänger Post Malone einer Barkeeperin

Post Malone (29) sorgte an Heiligabend für ein wahres Weihnachtswunder: Während einer Schicht in einer Bar in Houston konnte eine alleinerziehende Mutter schließlich doch lächeln, obwohl sie den Abend eigentlich bei ihrer kleinen Tochter hätte verbringen wollen. Der Musiker, der mit Freunden die Bar betrat, brachte nicht nur gute Laune mit, sondern überraschte die Barkeeperin mit einem außergewöhnlich großzügigen Trinkgeld, wie RTL berichtet. Nachdem die Barbesucher und Freunde des Rappers die Bezahlung für all seine Bestellungen übernommen hatten, ließ sich Post Malone eine minimale Rechnung geben – um auf diese 20.000 US-Dollar (umgerechnet 19.377 Euro) Trinkgeld zu geben.

Die Barkeeperin, eine 36-jährige Mutter, die an dem Abend trotz aller Umstände arbeiten musste, zeigte sich vollkommen überwältigt von der Geste. In einem emotionalen Rückblick erklärte sie, sie sei in Tränen ausgebrochen, als sie den Trinkgeldbetrag auf dem Zettel entdeckte: "Es war ein sehr emotionaler Abend. Ich war nicht zu Hause, hinter der Bar überfordert, versuchte, zu verarbeiten, dass er überhaupt da war. Und dann noch das Trinkgeld obendrauf." Das Geld sei für sie und ihre Tochter eine echte Erleichterung und gebe ihr die Möglichkeit, zumindest einen Schritt in Richtung ihrer Träume zu gehen. Sie verriet, dass sie einen Teil der Summe sparen wolle, um eines Tages ein eigenes Unternehmen gründen zu können.

Für Post Malone sind großzügige Spenden und außergewöhnliche Gesten keine Seltenheit. Der Musiker, der für seine Hit-Singles wie "Circles" und "Sunflower" bekannt ist, hat bereits öfter bewiesen, dass ihm soziale Verantwortung am Herzen liegt. Abseits der Bühne wird er immer wieder für seine Bodenständigkeit geschätzt und ist bekannt dafür, nahbar zu bleiben – sei es durch spontane Aktionen wie in der Bar oder durch seine Interaktionen mit Fans. Der 1995 geborene Künstler, der sich auch als Unternehmer einen Namen gemacht hat, zeigt einmal mehr, dass Erfolg und Mitgefühl Hand in Hand gehen können.

Getty Images Post Malone, Dezember 2019

Getty Images Post Malone, Musiker

