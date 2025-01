Ariana Grande und Ethan Slater glänzen bei Gala-Auftritt

Ariana Grande (31) und Ethan Slater (32) wollen sich nicht mehr verstecken. Die Sängerin und der Musicaldarsteller gehen schon seit anderthalb Jahren gemeinsam durchs Leben, hielten sich allerdings bislang mit öffentlichen Auftritten zurück. Aktuell bewerben die beiden gemeinsam ihren Film Wicked – und verlieren dabei augenscheinlich alle Scheu. Bei der Gala der National Board of Review Awards in New York City zeigen sich die Turteltauben offiziell als Paar und beweisen jedem, wie glücklich sie miteinander sind. Ariana und Ethan posieren für Fotos, halten Händchen und strahlen sich verliebt an.

Zu Beginn der Promo für "Wicked" sahen die Auftritte von Ariana und Ethan noch ganz anders aus. So hielten die beiden Darsteller bei der Premiere in London im November betont Abstand und interagierten den gesamten Abend nicht miteinander. Seither hat sich wohl einiges getan. Für die "Wicked"-Crew war die Gala in New York City ohnehin ein erfolgreicher Abend. Regisseur Jon M. Chu (45) und Produzent Marc Platt wurden geehrt, ebenso wie die beiden Hauptdarstellerinnen Ariana und Cynthia Erivo (38). Den Schauspielerinnen wurde der Spotlight-Award für "kreative Zusammenarbeit" überreicht.

Ethan und Ariana lernten sich 2023 am Set des Musicalfilms kennen. Zu Beginn mussten die beiden einige Hürden meistern – die "The Boy is Mine"-Interpretin war zu diesem Zeitpunkt noch mit Dalton Gomez (29) verheiratet, der Broadway-Star mit seiner Jugendliebe Lilly Jay. Einige Monate später feierten sie jedoch ihr Pärchendebüt auf Instagram und stehen seither zu ihrer neuen Liebe. "Er ist immer so bezaubernd. Und er ist so großartig in diesem Film. Er ist ein so wunderbarer Mensch. Ich bin so glücklich, dass die Leute ihn jetzt kennenlernen. Mein Herz ist sehr glücklich", schwärmte Ariana vor Kurzem gegenüber Entertainment Tonight von ihrem Ethan.

Getty Images Ethan Slater, Ariana Grande, Cynthia Erivo und Ryan Reynolds bei den National Board of Review Awards

Instagram / ethanslater Cynthia Erivo, Ariana Grande und Ethan Slater, "Wicked"-Darsteller

