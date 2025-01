Empörung: Chris Hemsworth lässt Tochter an Rodeo teilnehmen

Chris Hemsworth (41) und Elsa Pataky (48) sorgen derzeit für Aufsehen: Der Thor-Star und seine Frau ließen ihre Tochter India Rose kürzlich an einem Rodeo-Wettbewerb antreten, bei dem sie auf einem männlichen Kalb reiten musste. Wie in einem Instagram-Video zu sehen ist, stand das Paar dabei voller Stolz am Rand und feuerte seinen Nachwuchs an. Bei den Fans kommt die Teilnahme der 12-Jährigen jedoch alles andere als gut an – insbesondere weil sie schon nach wenigen Sekunden vom Tier abgeworfen wurde. "Das ist unverantwortlich und gefährlich", wetterte ein entsetzter User, während ein anderer anmerkte: "Ich bin sehr enttäuscht von ihrem Verhalten."

Sie finden allerdings nicht nur, dass Chris und seine Liebste ihre Tochter unnötigen Gefahren aussetzen, sondern auch, dass sie damit Tierquälerei unterstützen würden. "Das ist absolut unverschämt. Tiere zu zwingen, zur Unterhaltung Stress und Angst zu ertragen, ist Tierquälerei, daran ist nichts lustig", kommentiert ein wütender Nutzer den Beitrag. Dem schließen sich weitere an: "Lasst eure Kinder Sport machen, aber bitte nicht auf Kosten eines verängstigten gefangenen Tieres" und "Das Tier ist ein Lebewesen und wird gestresst. Man sollte Mitgefühl haben und nicht an dieser albernen Unterhaltung teilnehmen, geschweige denn Kinder dabei unterstützen", heißt es.

Dabei sorgte die Familie des Marvel-Darstellers kürzlich noch für Entzücken: Elsa veröffentlichte eine Reihe von Schnappschüssen im Netz, mit denen sie den Fans ihren tierischen Familienzuwachs vorstellte. Die Bilder zeigten einen kleinen Hund, der unter anderem verspielt in Richtung der Kamera schaute. "Unser neues Familienmitglied – ein wunderschöner Schäferhund. Wir sind ganz verliebt", schwärmte sie darunter – und löste eine Menge Begeisterung aus. "Diese Fotos sind so bezaubernd, ich bin verliebt", freute sich ein Follower für sie.

Instagram / elsapataky Chris Hemsworth und Elsa Pataky mit Tochter India Rose und den Zwillingssöhne Sasha und Tristan

Instagram / elsapataky Elsa Pataky und ihr Hund im Dezember 2024

