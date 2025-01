"Hohlpfosten": Peter Klein schießt gegen Forsthaus-Co-Stars

Zwischen den Forsthaus Rampensau-Kandidaten spitzt sich die Situation weiter zu. Nun meldete sich auch Peter Klein (57) zu Wort. Er reagierte unter anderem auf den Zoff mit Emmy Russ (25) und schoss heftig gegen seine Forsthaus-Kollegen. "Was für eine Doppelmoral in dieser Branche, aber auch in den sozialen Medien herrscht, sieht man daran, dass jeder über Yvonne (45) und mich urteilen darf, uns als Fake bezeichnen und als Fremdgänger abstempeln darf, aber wenn wir uns dagegen wehren, dann heißt es direkt, wir hätten kein anderes Thema", wetterte der Realitystar in seiner Instagram-Story. Außerdem schimpfte er: "Ich frage mich wirklich manchmal, wie diese Hohlpfosten ihre hässlichen Fratzen noch im Spiegel anschauen können."

Schon während der Show krachte es immer wieder zwischen Peter, seiner Partnerin Yvonne Woelke und ihrer Mitkandidatin Emmy. Die ständigen Sticheleien der einstigen Temptation Island V.I.P.-Kandidatin will das Paar nicht mehr auf sich sitzen lassen. So schoss vor wenigen Tagen auch Yvonne auf Instagram heftig gegen ihre Gegnerin, bezeichnete sie unter anderem als "Kackhaufen". Das ist natürlich auch nicht die feine englische Art – der 57-Jährige stellte aber klar, dass eine Grenze erreicht sei. "Habt ihr schon einmal gesehen oder gehört, dass wir über andere Menschen urteilen, bevor sie angefangen hatten, über uns zu hetzen oder zu urteilen", schrieb er. In einer weiteren Story fügte er hinzu: "Ich wurde von Anfang an in diesem Format als Fremdgänger und alter Sack beleidigt. Und jetzt regt man sich darüber auf, dass ich mich zur Wehr setze?" Seiner Meinung nach sind es andere, die in dem Format nichts zu suchen haben. "Sie bezeichnen sich selbst als toll und unwiderstehlich, aber versagen auf ganzer Linie. Intelligenz ist dort, wenn überhaupt, nur ansatzweise vorhanden, ganz abgesehen von sportlichem Können und Geschick", teilte er weiter aus.

Dass es zwischen den Forsthaus Rampensau-Kandidaten noch so eskalieren wird, hätten wohl die wenigsten Fans erwartet. Zwar kam es auch schon in den Folgen, die bis jetzt ausgestrahlt wurden, zu dem einen oder anderen Konflikt, jedoch scheint das nichts im Vergleich zu dem, was im Moment auf den sozialen Medien abgeht. Vor wenigen Wochen forderten bereits Noëlla Mbomba und Chika Ojiudo-Ambrose ihre Konkurrentinnen Gina Alicia und Luisa Krappmann (23) zum Fame Fighting auf. Auch Ginger Costello schoss heftig gegen Carina Nagel, die nun ebenfalls Konsequenzen für die Worte ankündigte, die die Frau von Bert Wollersheim (73) gegen sie richtete.

©Joyn/Nadine Rupp Peter Klein und Yvonne Woelke, Kandidaten bei "Forsthaus Rampensau" Staffel 2, 2024

Instagram / gingercostellowollersheim Ginger Costello-Wollersheim, November 2024

