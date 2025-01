Jennifer Lopez behält Verlobungsring nach ihrer Scheidung

Zwischen dem einstigen Hollywood-Traumpaar Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) ist alles aus und vorbei. Im August 2024 beantragte die Schauspielerin die Auflösung der gemeinsamen Ehe. Fast fünf Monate später, am 6. Januar, wurde die Scheidung vollzogen, wie People berichtet. Laut der Scheidungsvereinbarung werde Jennifer ihren 8,5-karätigen grünen Diamant-Verlobungsring allerdings behalten. In den Dokumenten heißt es, dass Ben "auf alle Rechte, Titel und Interessen an den folgenden, hiermit bestätigten und übertragenen Vermögenswerten verzichtet." Somit auch auf ihren kostspieligen Ring.

Die Erklärung besagt konkret, dass Ben auf jegliche "Kleidung, Schmuck und verschiedene persönliche Gegenstände, die sich in [Jennifers] Besitz, ihrer Obhut oder unter ihrer Kontrolle befinden", verzichtet. Alleine der Wert des prunkvollen Schmuckstücks wird dem Bericht zufolge auf rund fünf Millionen Euro geschätzt. Neben dem hochwertigen Brillantschliff ließ sich Ben für seine damalige Herzdame etwas ganz Romantisches einfallen. Den Ring ziert nämlich die persönliche Gravur: "Ich gehe nirgendwohin."

Trotz ihrer gescheiterten Ehe geht das frühere Pärchen voller Respekt mit dem jeweils anderen um. Insbesondere das Verhältnis zu ihren gegenseitigen Familien ist allem Anschein nach noch unverändert innig. So tauchte nur wenige Stunden vor der Verleihung der Golden Globes die "On the Floor"-Interpretin am Haus des Regisseurs in Los Angeles auf. Auf süßen Schnappschüssen umarmte Jennifer Bens Sohn Samuel (12), bevor sie das besagte Grundstück mit ihrem Kind Emme (16) verließ.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2024

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2023

