Jennifer Lopez' Premiere wegen Waldbrandgefahr abgesagt

Jennifer Lopez (55)' großer Abend in Hollywood fiel ins Wasser: Die Premiere ihres neuen Films "Unstoppable", die am Dienstag im DGA Theater in West Hollywood stattfinden sollte, wurde in letzter Minute abgesagt, wie People berichtete. Grund dafür sind heftige Winde und ein schnell wachsender Waldbrand in den Pacific Palisades, der bereits zahlreiche Evakuierungen zur Folge hatte. Die Sängerin und Schauspielerin hätte auf dem roten Teppich unter anderem mit Jharrel Jerome (27), ihrem Co-Star, sowie Judy Robles und Anthony Robles, den realen Personen, deren Geschichte im Film erzählt wird, erscheinen sollen.

"In Anbetracht der Sicherheitsbedenken durch die erhöhten Windaktivitäten und Feuer in Los Angeles müssen wir die Premiere absagen", hieß es laut dem Magazin in dem offiziellen Statement des Veranstalters. Und weiter: "So sehr wir uns auch darauf gefreut haben, diesen wunderbaren und inspirierenden Film mit Ihnen zu feiern, hat die Sicherheit für uns oberste Priorität." Der Film, produziert von J.Los Ex-Mann Ben Affleck (52), feierte bereits im Dezember in Toronto Premiere und wird ab dem 16. Januar 2025 auf Prime Video weltweit verfügbar sein. Parallel zur Absage der Premiere von "Unstoppable" wurden auch die Premieren von "Wolf Man" und von Robbie Williams (50)' Biopic "Better Man" gestrichen.

Zuletzt landete J.Lo weniger durch ihre Karriere, sondern vielmehr durch die Scheidung von Ex-Mann Ben in den Schlagzeilen. Im August 2024 hatte die "Love Don't Cost a Thing"-Interpretin die Scheidung von dem Schauspieler eingereicht. Nur rund fünf Monate nach Einreichung konnten sie sich bezüglich ihrer Scheidung einigen, wie TMZ berichtete. Vereinbart wurde, dass jeder das behält, was er während der Ehe individuell eingenommen hat. Sobald die Scheidung rechtskräftig wird, nimmt die Sängerin auch wieder ihren Mädchennamen an: Jennifer Lynn Lopez.

Getty Images Robbie Williams bei der Premiere von "Better Man" im Dezember 2024

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2023

