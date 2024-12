Jessica Alba wurde schon wieder ohne ihren Ehering gesichtet

Steht bei Jessica Alba (43) etwa tatsächlich eine Ehekrise ins Haus? Eigentlich ist die Schauspielerin mit Cash Warren (45) verheiratet. Allerdings ist es in der Welt der Stars meist ein schlechtes Zeichen, wenn kein Ehering am Finger steckt – und bei Jessica ist das schon zum zweiten Mal der Fall. Vergangenen Sonntag wurde die US-Amerikanerin in Los Angeles fotografiert. Die Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen sie unterwegs, um sich einen Kaffee zu holen. Was besonders auffällt, ist ihr linker Ringfinger: Zwar trägt sie am Mittelfinger einen Ring, von ihrem Ehering fehlt aber jede Spur.

Was genau und ob überhaupt etwas bei Jessica und Cash im Argen liegt, ist derzeit nicht ganz klar. Allerdings zeigte die 43-Jährige sich erst vor wenigen Wochen ohne ihren Ring. Was die Gerüchteküche aber noch weiter anheizte, war die Tatsache, dass sie in Begleitung eines anderen Mannes war. An ihrer Seite war der Produzent Andrea Iervolino. Wie Bilder von Daily Mail zeigten, trafen die beiden sich im Restaurant Bolognese in Rom und aßen gemeinsam zu Abend. In der italienischen Hauptstadt war Jessica allerdings wegen der Dreharbeiten ihres neuen Films, daher könnte es sich dabei auch um ein Treffen beruflicher Natur gehandelt haben.

Verheiratet sind Jessica und Cash bereits seit 2008. Aus der Beziehung gingen drei Kinder hervor. Zusammen sind die beiden aber schon wesentlich länger. 2024 sind sie schon 20 Jahre zusammen und feierten im Mai ihren 16. Hochzeitstag. Zu diesem besonderen Anlass schrieb die "Honey"-Darstellerin ihrem Liebsten eine liebevolle Botschaft bei Instagram. "Ich bin stolz auf uns, dass wir es so weit geschafft haben. Es gibt keine echten Regeln oder Anleitungen, die dich jemals darauf vorbereiten können, was es bedeutet, sich einer anderen Person zu verpflichten und für die Familie zu entscheiden", meinte Jessica unter einem Post mit Erinnerungsfotos des Paares.

Getty Images Cash Warren und Jessica Alba lächeln

Instagram / jessicaalba Jessica Alba mit ihrer Familie, August 2024

