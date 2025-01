Das steckt hinter Coupleontour-Nessis Tattoo für Tochter Liv

Nessi (28) hat ihrer Tochter Olivia ein süßes Tattoo mit einer ganz besonderen Bedeutung gewidmet. An ihrem Handgelenk hat sich die Influencerin die Uhrzeit 19:27 tätowieren lassen. Tatsächlich sind sowohl Vanessa als auch ihr Kind zu genau dieser Uhrzeit geboren. "Die Wahrscheinlichkeit, um eine bestimmte Uhrzeit geboren zu werden, ist halt 1 zu 1440", erklärt die Social-Media-Bekanntheit in ihrer aktuellen Instagram-Story. "Das ist so ein Schicksal", findet die Mutter, die durch das ehemalige YouTube-Duo Coupleontour bekannt wurde.

Nicht nur die Uhrzeit verbindet die 28-Jährige mit ihrer Tochter Livi. "Wirklich jeder, der uns beide gesehen hat, sagt, dass wir identisch aussehen", freut sich die Mama. Nessi ist mithilfe einer künstlichen Befruchtung schwanger geworden. "Obwohl natürlich noch andere Gene dabei sind (von dem Samenspender), erkenne ich irgendwie nichts, was mir fremd erscheint", teilt der TikTok-Star seinen Fans mit. Auch von der Persönlichkeit her ähnelt die Zweijährige ihrer Mutter.

"Manche sagen sogar, das könnte meine kleine Schwester sein", offenbart Nessi lachend. Ihr "Mini-Me" wurde im August 2022 geboren. Kurz vor der Geburt von Olivia Rose erlitt Vanessas ehemalige Ehefrau Ina (28) einen schweren Schlaganfall. Nach acht Jahren Beziehung trennte sich das Paar im September vergangenen Jahres. Ina ist mittlerweile mit ihrem langjährigen Freund Fabi zusammen. Vanessa kann sich im Moment keine neue Beziehung vorstellen.

Instagram / nessiontour Nessi von Coupleontour mit Tochter Olivia auf Mallorca

Instagram / coupleontour Ina und Nessi von Coupleontour im Oktober 2023

