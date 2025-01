Krise? Rafi vielleicht nicht Sam Dylans Dschungelbegleiter

Gibt es etwa Ärger im Paradies? In wenigen Wochen startet zum wiederholten Male das Dschungelcamp. Mit dabei ist unter anderem Realitystar Sam Dylan (33). Erst vor wenigen Tage wurde bekannt, dass der The 50-Teilnehmer von seinem Partner Rafi Rachek (35) nach Australien begleitet werden soll – hat sich das nun geändert? Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde möchte ein neugieriger Fan noch mal von Sam hören, wer ihn auf seiner Dschungelreise begleiten wird. "Eigentlich war Rafi geplant", antwortet er darauf. Deutet er damit etwa an, dass sich das mittlerweile geändert hat?

Bereits seit wenigen Tagen wird spekuliert, ob in Sam und Rafis Beziehung alles in Ordnung ist. Der Rettungssanitäter brachte den Stein ins Rollen, als er überraschenderweise eine Social-Media-Pause ankündigte. Daraufhin meldete sich auch Sam zu Wort und teilte im Netz kryptische Zeilen. "Im Leben gibt es leider diese Tage, von denen man hofft, dass sie nie kommen werden. Umso wichtiger ist es, jeden Moment zu schätzen", lauteten diese. Ob es sich bei den beiden Männern lediglich um einen Beziehungsstreit handelt oder ob sich die Reality-TV-Bekanntheiten getrennt haben, ist aktuell nicht bekannt.

Zwischen Sam und Rafi hing schon des Öfteren mal der Haussegen schief. Zuletzt nach der gemeinsamen Teilnahme an Das Sommerhaus der Stars. Die Realitystars holten den Sieg der Show zwar nach Hause, allerdings litt darunter auch ihre Liebe. "Für mich war die Trennung da", berichtete Rafi im November vergangenen Jahres gegenüber RTL. Nur kurze Zeit später sollen die beiden aber wieder zueinander gefunden haben.

RTL / Boris Breuer Sam Dylan, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

RTL Sam Dylan und Rafi Rachek im Sommerhaus-Finale, 2024

