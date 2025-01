Nach Trennung: Sofia Vergara sucht 2025 nach neuer Liebe

Sofia Vergara (52) sorgte bei den Golden Globes 2025 für Aufsehen, als sie auf dem roten Teppich mit einem Lachen über ihre Pläne für das neue Jahr sprach. Auf die Frage, was sie sich für die kommenden Monate wünsche, antwortete die Schauspielerin: "Gesundheit, Geld, einen Freund … oder vielleicht einen Liebhaber." Vergara, die zuletzt mit dem orthopädischen Chirurgen Justin Saliman liiert war, bestätigte damit indirekt, dass ihre Beziehung zu ihm beendet sei. Das Paar wurde erstmals im Oktober 2023 zusammen gesehen, doch bereits nach einem Jahr gab Sofia an, "irgendwie Single" zu sein.

Insider berichteten, dass der Modern Family-Star die Trennung gelassen sehe. "Sie weint nicht in ihr Kopfkissen wegen Justin", verriet eine Quelle und erklärte, dass die beiden aufgrund ihrer unterschiedlichen Lebensstile nicht zueinanderfanden. Während Sofia spontan und abenteuerlustig sei, müsse Saliman als Arzt einem straffen Zeitplan folgen. Dennoch betonte der Insider, dass Sofia hofft, weiterhin mit ihrem Ex-Freund befreundet zu bleiben. Die Schauspielerin genieße derzeit ihr Single-Leben, zeige sich regelmäßig strahlend in der Öffentlichkeit und sorge mit ihrem stilvollen Auftreten für Gesprächsstoff.

Sofia hat in Sachen Liebe bereits einige Höhen und Tiefen erlebt. Bevor sie Saliman datete, war sie sieben Jahre mit Schauspieler Joe Manganiello (48) verheiratet. Die Ehe endete jedoch im Sommer 2023. Die Trennung sei für beide Seiten ohne großes Drama verlaufen, so ein Sprecher, der die Scheidung als "sehr einvernehmlich" bezeichnete. In Interviews erklärte sie, dass unterschiedliche Lebenspläne – insbesondere Manganiellos Kinderwunsch – letztlich der Grund für das Ende ihrer Ehe waren. Obwohl Vergara betont, aktuell kein Interesse an einer späten Mutterschaft zu haben, scheint sie offen für eine neue Liebe zu sein, wie ihre charmanten Worte bei den Golden Globes beweisen. Manganiello selbst ist inzwischen mit Schauspielerin Caitlin O'Connor (34) liiert.

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara im November 2024

Getty Images Joe Manganiello und Sofia Vergara im Februar 2020

