Während Dschungelcamp: Was wird aus Timur Ülkers GZSZ-Rolle?

Für Timur Ülker (35) steht eine aufregende Zeit an: In wenigen Wochen stellt sich der Schauspieler der Herausforderung im diesjährigen Dschungelcamp. Doch was passiert eigentlich mit seinem Charakter Nihat bei GZSZ, während Timur die Camp-Bank drückt? "Nihat wird auf die Malediven reisen, und was ich schon verraten kann: Es wird ihm da sicherlich besser ergehen als mir bei IBES", plaudert er im Gespräch mit RTL aus. Seine Fans müssen nicht verzagen – Timur wird schnellstmöglich wieder für die Vorabendserie vor der Kamera stehen. Er betont: "In sechs Wochen bin ich wieder mit neuen Geschichten und sicherlich um viele Erfahrungen reicher zurück in den GZSZ-Studios."

Timur ist nicht der erste GZSZ-Star, der den Schritt nach Down Under wagt. Auch Felix von Jascheroff (42), Felix van Deventer (28) und Jörn Schlönvoigt (38) nahmen bereits an der Kult-Show teil. Ein Glück für den gebürtigen Hamburger – so muss er die Reise in den australischen Busch nicht unvorbereitet antreten. "Das Thema ist bei meinen engsten Freunden im Cast gerade in aller Munde. Wir tauschen uns viel aus und ich bekomme jede Menge Tipps", freut sich der 35-Jährige.

Am 24. Januar ist es schon so weit – die Stars dürfen das Camp beziehen. Neben Timur sind Schauspielerin Nina Bott (47), "Der Alte"-Star Pierre Sanoussi-Bliss, Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (32), Boris Beckers (57) Ex-Frau Lilly Becker (48), Leichtathletiklegende Jürgen Hingsen (66) und Fußballkommentator Jörg Dahlmann (65) dabei. Die Reality-Stars Maurice Dziwak (26), Edith Stehfest, Alessia Herren (22), Yeliz Koc (31) und Sam Dylan (33) machen den Cast komplett. Auch ihre Begleitpersonen stehen bereits fest.

Anzeige Anzeige

RTL / Bernd Jaworek GZSZ-Star Timur Ülker

Anzeige Anzeige

RTL / Boris Breuer Die Dschungelcamp-Kandidaten 2025

Anzeige Anzeige