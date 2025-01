Als Bergdoktor im TV: Was für ein Patient ist Hans Sigl?

Seit 2008 steht Hans Sigl (55) für die beliebte Sendung Der Bergdoktor vor der Kamera. Darin spielt er den Hauptcharakter Dr. Martin Gruber – und da Ärzte angeblich die schwierigsten Patienten sein sollen, stellt sich die Frage: Wie tickt eigentlich der Schauspieler so, wenn es zum Arzt geht? Gegenüber Gala verriet Hans jetzt, dass er weit entfernt von einem anstrengenden Patienten sei. "Ich bin ein guter Patient. Ich bin geduldig, weiß, was zu tun ist, und höre auf meinen Arzt", meinte der Seriendarsteller. Auch scheint er ein echtes Vorbild zu sein, wenn es um Vorsorge geht. Er geht regelmäßig zu Terminen und appelliert auch an andere, das zu tun – vor allem an Männer. "Männer sind da nicht so vernünftig wie Frauen", stellte er fest.

Seine Gesundheit ist für Hans offenbar ein wichtiges Thema. Weiter erklärte er in dem Interview, dass er deshalb auch auf seine Ernährung achtet – aber ab und zu dürfe man sich auch mal was gönnen. "Ein schöner Kaiserschmarrn muss einfach auch mal sein. Ohne Rosinen, am liebsten mit Zwetschgen. Ich bin Team Zwetschge. Dann noch eine Kugel Eis dazu, perfekt", schwärmte der Österreicher. Den Januar nutzte Hans wie viele andere, um richtig gesund ins neue Jahr zu starten – allerdings nicht in Sachen Ernährung, sondern in Sachen Social Media. Auf Instagram verriet er seiner Community, sowohl im Januar als auch im Februar einen Digital Detox machen zu wollen.

Auch wenn Fans Hans daher in den kommenden Wochen nicht im Netz erleben können, sehen sie ihn doch wenigstens auf den TV-Bildschirmen. Am 2. Januar startete nämlich die 18. Staffel von "Der Bergdoktor". Dabei handelt es sich um eine richtig spannende Staffel, wie der 55-Jährige versprochen hat: "Es wird eine sehr spezielle Staffel. Sowohl medizinische als auch familiäre Geschichten stehen im Mittelpunkt", freute er sich im Interview mit AZ. Außerdem werden einige namhafte Gastdarsteller mit von der Partie sein.

ZDF / Erika Hauri Hans Sigl alias "Der Bergdoktor"

ZDF und Christian Kaufmann Fotografie, Archivnummer: 89935-1-11 Hans Sigl in "Der Bergdoktor"

