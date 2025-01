Cathy Hummels gratuliert Arabella zum neuen Moderationsjob

Cathy Hummels (36) moderiert in Zukunft nicht mehr Kampf der Realitystars. Erst gestern gab RTLZWEI bekannt, wer die Nachfolge der Ex von Mats Hummels (36) antreten wird: Talkshow-Legende Arabella Kiesbauer (55)! Mit dieser Entscheidung sind nicht nur die Fans der beliebten Realityshow mehr als zufrieden, sondern wohl auch Cathy selbst. In ihrer Instagram-Story reicht sie nun das Zepter weiter und schreibt dazu versöhnlich: "Herzlichen Glückwunsch, Arabella! Viel Erfolg und Spaß bei den Dreharbeiten."

Doch darauf lässt Cathy es nicht beruhen – die Mama von Sohnemann Ludwig (6) leistet sich noch einen kleinen Scherz, der vielleicht nicht bei jedem gut ankommt. In einer Fotocollage vergleicht sie die typische Kurzhaarfrisur der Österreicherin mit ghanaischen Wurzeln mit ihrem eigenen Haar. Auf dem ausgewählten Bild trägt Cathy nämlich kurze Korkenzieherlöckchen, die ihr kaum bis auf die Schultern reichen. "Wir haben nicht nur den Job bei 'Kampf der Realitystars' gemeinsam, sondern auch den gleichen Friseur", schreibt sie und fügt ein Emoji hinzu, das verschmitzt zwinkert.

Zu ihrem Aus bei "Kampf der Realitystars" bezog Cathy bereits im vergangenen Herbst Stellung. Die Entscheidung sei im besten Einvernehmen getroffen worden. "Am Montag wurde Ludwig eingeschult, und unser Leben hat sich von Grund auf verändert. Er ist nun ein Schulkind, und das bedeutet, dass er mich nicht mehr so leicht auf meinen Reisen begleiten kann. [...] Jetzt, wo er sein erstes richtiges Schuljahr beginnt, möchte ich als Mama an seiner Seite sein", erklärte sie damals laut DWDL.

Instagram / arabellakiesbauer Arabella Kiesbauer, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

