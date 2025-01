Diese Eigenschaften lieben Lisa und Furkan Akkaya aneinander

Lisa Marie (23) und Furkan Akkaya (23), kurz Akka, sind ein Herz und eine Seele. Die Temptation Island V.I.P.-Teilnehmer kamen im Gespräch mit Promiflash ein wenig ins Plaudern und verrieten, was sie aneinander am meisten lieben. "Lisas Humor auf jeden Fall und generell ihre Ausstrahlung. Und dass ich immer mit ihr Spaß haben und mich bei ihr fallen lassen kann", schwärmte Akka von seiner Ehefrau im Interview.

Auch Lisa weiß ganz genau, was sie an dem Vater ihres Kindes am meisten liebt. "Akka unterstützt mich immer. Also egal wobei, es ist immer Verlass auf ihn. Auch bei Sachen, die ihm manchmal nicht so gut gefallen. Er hilft mir immer", berichtete die 23-Jährige im Promiflash-Interview. Außerdem schätzt sie die lustige Art des Realitystars und generell seinen Humor. "Er schafft es immer, mich zum Lachen zu bringen. Egal wie schlecht gelaunt ich bin", freute sich die 23-Jährige.

Die Eltern eines Sohnes lernten sich durch den gemeinsamen Freund Jonathan Steinig (29) kennen und lieben. Gemeinsam nahmen sie bereits am großen Treuetest von "Temptation Island V.I.P." teil und bewiesen dort, wie stark ihre Liebe zueinander ist. Gegenüber Promiflash verrieten Lisa und Akka sogar, welches Geheimnis hinter ihrer intakten Beziehung steckt: "Wir sind halt einfach auch beste Freunde. Also es ist nicht so, dass wir uns nur als Partner sehen. Wir reden halt über alles und teilen auch alles."

Instagram / akkaakkaya Furkan Akkaya und Lisa Marie Straube, TV-Bekanntheiten

Instagram / lisa.straube Furkan Akkaya und Lisa Marie Straube im Dezember 2024

