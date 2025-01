Doppeldusche: Das ist Nicole Kidman und Keiths Ehe-Geheimnis

Eines der bodenständigsten Promi-Paare Hollywoods, Nicole Kidman (57) und Keith Urban (57), hat Einblicke in seine fast 20-jährige Ehe gegeben. Die aus Filmen wie "Moulin Rouge" bekannte Schauspielerin verriet in einem Interview mit W Magazine, dass eine entscheidende Grundlage für die Harmonie ihrer Beziehung im Badezimmer liege. "Wir haben eine Doppeldusche mit zwei Duschköpfen – der Schlüssel zu einer erfolgreichen Ehe", erklärte sie. Das Paar genießt unter der Dusche auch musikalische Momente: Denn Nicole höre Keith, der als Sänger für seine Country-Balladen berühmt ist, dort regelmäßig an neuen Songs arbeiten. Ein weiterer Bestandteil ihres Ehekonzepts sei, dass sie separate Kommoden hätten, um Ordnung und Unabhängigkeit zu wahren.

Neben diesen Details aus ihrem Alltagsleben offenbarte die Schauspielerin auch, wie wichtig ihr Zeit mit ihren Töchtern Sunday Rose (16) und Faith Margaret (14) sei. Die Mädchen, die sie mit Keith großzieht, würden es lieben, Nicoles berühmte Designer-Outfits zu durchstöbern. Dabei handle es sich keineswegs um gewöhnliche Kleidung: Ihre gesammelten Red-Carpet-Kreationen halte die Schauspielerin sorgfältig verpackt bereit, um sie eines Tages an ihre Kinder zu übergeben. Trotz ihrer Großzügigkeit betont sie lachend, dass der Kleidertausch einseitig bleibe: Sie borge sich nie etwas von ihren Töchtern, selbst wenn ein Kleidungsstück "wirklich süß" sei.

Keith und Nicole gaben sich 2006 in Sydney das Ja-Wort und sind seither ein leuchtendes Beispiel für ein erfolgreiches Promi-Ehepaar, das trotz seines hektischen Lebensstils Harmonie bewahrt. Ihre Ehe basiere nach Nicoles Aussage nicht nur auf besonderen Badeinrichtungen, sondern auch auf bewusster Kommunikation: Das Paar verzichte fast vollständig auf das Schreiben von Textnachrichten und setze stattdessen auf Telefonate oder persönliche Treffen. Sie schwärmt außerdem davon, wie Keith sie bis heute regelmäßig überraschend ausführe. Sowohl im Beruf als auch privat ziehen die beiden stets an einem Strang – ein Rezept, das ihre Beziehung augenscheinlich so stark macht.

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, Met Gala 2024

Getty Images Keith Urban, Faith Margaret (3. v.l.), Sunday Rose (4. v.l.) und Nicole Kidman im April 2024

