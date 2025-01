Red-Carpet-Erbe: Das bewahrt Nicole Kidman für ihre Töchter

Nicole Kidman (57) hat in den ersten Tagen des neuen Jahres enthüllt, dass sie sämtliche Kleidungsstücke, die sie bei glamourösen Red-Carpet-Auftritten getragen hat, für ihre Töchter aufbewahrt. Die Schauspielerin teilte diese persönliche Entscheidung in einem Interview mit W Magazine und erklärte, dass sie die Kleider in wunderschön verpackten Boxen aufbewahre. "Das sind Museumsstücke", sagte die Oscar-Preisträgerin über ihre Sammlung. Nicole und ihr Ehemann, der Musiker Keith Urban (57), haben zwei gemeinsame Töchter, Faith (14) und Sunday (16), die offenbar schon jetzt gerne in der Garderobe ihrer berühmten Mutter stöbern. "Sie plündern meinen Kleiderschrank die ganze Zeit, und ich sage immer: 'Okay, was meins ist, ist auch eures'", erklärte sie mit einem Augenzwinkern.

Die stolze Mutter von vier Kindern, die auf eine bewegte Karriere zurückblickt, zeigte sich erst im Dezember bei einem seltenen gemeinsamen Auftritt mit Faith bei der Women in Entertainment Gala des Hollywood Reporter. Dort posierten Mutter und Tochter in Beverly Hills für süße Schnappschüsse. Auch Sunday machte zuletzt von sich reden, als sie im Oktober auf der Paris Fashion Week ihr Laufstegdebüt bei Miu Miu feierte. In Interviews fiel dabei ihre außergewöhnliche Art zu sprechen auf, die eine Mischung aus australischem Dialekt und einem Hauch südlichen Akzents ist. Vater Keith ging später scherzhaft auf die Aufregung wegen der Stimme seiner Tochter ein und beschrieb sie einfach als "unsere Tochter".

Abseits von Red-Carpet-Auftritten und Modedebüts ist der "Eyes Wide Shut"-Star auch Mutter von zwei erwachsenen Kindern aus ihrer früheren Ehe mit Tom Cruise (62): Bella (32) und Connor (29). Die sonst um ihre Privatsphäre bemühte Schauspielerin spricht selten über ihr Familienleben, doch in Interviews deutete sie schon mehrfach an, wie wichtig ihr die Bindung zu ihren Kindern ist. Nicole und Keith, die 2006 heirateten, gelten als eines der solidesten Paare Hollywoods. Ihr familiärer Fokus scheint dabei eines der Geheimnisse ihres Glücks zu sein. Als sie im Jahr 2008 in einem Interview über ihre Töchter sprach, sagte die "Bombshell"-Darstellerin: "Sie sind mein ganzer Stolz – und sie stellen alles andere in den Schatten."

Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban bei den AFI Life Achievement Awards 2024

Warner Bros (Getty Images) Collage: Nicole Kidman und Tom Cruise im Kultfilm "Eyes Wide Shut"

