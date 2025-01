Fans sind verblüfft: "Love Is Blind"-Tolga ähnelt Mike Cees

Anfang Januar startete die erste Staffel der deutschen Love Is Blind-Version. In der Datingshow suchen heiratswillige Singles nach der Liebe ihres Lebens – allerdings blind. Das erste Kennenlernen findet in sogenannten Pods statt. Erst nach der Verlobung treffen die Couples erstmals Angesicht zu Angesicht aufeinander. Nach dem großen Glück sucht unter anderem Kandidat Tolga. Die Fans des Netflix-Formats erstaunt dabei vor allem eines: seine optische Ähnlichkeit zu Mike Cees.

"Leute, seht ihr das, was ich sehe? Es würde mich wirklich nicht wundern, wenn die beiden getrennt wurden und eigentlich Brüder sind – ich meine, vom Aussehen ist das ja schon mal verrückt", erklärte eine Userin in einem Video auf TikTok. Aber nicht nur optisch sehen die Fans gewisse Parallelen. "Vom Verhalten ähnelt sich das leider auch. [Mike] ist ja auch unglaublich toxisch und [Tolga] zeichnet sich jetzt auch über [toxisches Verhalten] bei 'Love Is Blind' aus", findet eine Zuschauerin.

In der Show entschied sich Tolga dazu, der Immobilienmaklerin Shila die Frage aller Fragen zu stellen – und sie sagte Ja! Zwischen den beiden stand jedoch zunächst noch eine andere Kandidatin, da der 34-Jährige sich nicht auf Anhieb entscheiden konnte: Hannah. "Dieser Tolga weiß eindeutig nicht, was er will… Beiden Frauen Hoffnungen machen, geht überhaupt nicht", lautet dabei nur einer der kritischen Kommentare auf Instagram. Wie es zwischen Tolga und Shila weitergeht, wird sich in den kommenden Folgen von "Love Is Blind: Germany" herausstellen.

RTL Mike Cees bei "Prominent getrennt"

Netflix Tolga, "Love Is Blind: Germany"-Kandidat 2025

