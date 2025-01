Im Bikini: Lottie Moss verschickt heiße Grüße aus dem Urlaub

Lottie Moss (27) genießt derzeit die Sonne in Tulum, Mexiko – und sorgt mit einem auffälligen Auftritt am Strand für Schlagzeilen! Die Halbschwester von Kate Moss (50) teilte auf Instagram eine Reihe von Bildern, auf denen sie in einem winzigen Pailletten-Bikini von Oséree posiert. Das farbenfrohe Ensemble mit einem orange-grünen Oberteil und dunkellila Höschen setzte ihre Figur perfekt in Szene. Mit einem silbernen Armreif und lässig hochgesteckten Haaren hielt Lottie ihren Look simpel, während sie unter Palmen die Aufmerksamkeit ihrer Follower auf sich zog. Zu den Bildern schrieb sie: "In meinem Kopf bin ich immer hier."

In den letzten Wochen gewährte die 26-Jährige auch Einblicke in ihr Liebesleben, bei dem es scheinbar turbulent zugeht. In ihrem Podcast "Dream On" scherzte sie, ihre komplizierten Beziehungen erinnerten sie manchmal an Britney Spears (43)' Tiefpunkte. Lottie erklärte, dass sie zwar keine Probleme habe, Männer kennenzulernen, es ihr jedoch schwerfalle, sie langfristig an sich zu binden. "Ich bin nur eine 'Situationship' davon entfernt, einen Britney-Moment zu haben", scherzte sie. Trotz ihrer erfolgreichen Karriere auf OnlyFans, mit der sie monatlich bis zu 36.093 Euro verdient, gibt sie zu, dass ihre öffentliche Präsenz und ihr Beruf potenzielle Partner oft abschrecken. Deshalb zieht sie eher entspannte Dates vor und empfindet luxuriöse Restaurantbesuche oft als unangenehm.

Abseits der Kameras arbeitet Lottie an ihrer persönlichen Entwicklung und kündigte kürzlich an, dass sie ihre Karriere auf OnlyFans langsam beenden will, wie Daily Mail berichtet. Sie wolle sich künftig auf ihren Podcast und mögliche TV-Projekte konzentrieren, da sie sich sowohl beruflich als auch privat im Wandel befinde. Nach einer Phase der Distanzierung hat Lottie zudem wieder eine engere Beziehung zu ihrer berühmten Halbschwester Kate Moss aufgebaut. Die beiden teilen zwar die Model-Gene, verfolgen jedoch unterschiedliche Karrierewege. Während Kate einst als weltweites Supermodel Karriere gemacht hat, scheint Lottie jetzt bereit, die nächste Etappe ihres Lebens mit neuen Projekten und einem frischen Fokus einzuleiten.

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss im Januar 2022

Getty Images Lottie und Kate Moss, Februar 2014

