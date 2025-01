Lottie Moss teilt sexy Selfies aus Mexiko mit ihren Fans

Heiße Neujahrsgrüße von Lottie Moss (26) – das Erotikmodel gibt seinen Followern einen leicht bekleideten Einblick aus seinem Urlaub in Mexiko. Mit einem Bikinifoto und den Worten "Heute fühle ich mich" leitet die Blondine via Instagram das neue Jahr ein. Auf dem Selfie posiert die OnlyFans-Bekanntheit in einem knappen, türkisfarbenen String-Bikini. Ganz ohne Make-up und mit einem Messy-Bun auf dem Kopf schaut Lottie ernst in die Kamera. Während sie ihren durchtrainierten Körper präsentiert, kommt das Vogel-Tattoo unter ihrem Dekolleté besonders gut zum Vorschein.

Das Tattoo ist in ihrer Story nicht zum ersten Mal zu sehen – auch in ihrem Silvesterkleid kam es zur Geltung. Die 26-Jährige teilt darauf noch weitere Einblicke von ihrem derzeitigen Trip nach Cancun. Unter anderem liegt sie in ihrem Bikini am Strand und filmt, wie ihr Manager Edward Page elegant aus dem Wasser schreitet. Das Video unterlegt Lottie mit einem James Bond-Titelsong. Ein paar Stunden später zeigt sich das Model außerdem in einem pinkfarbenen Minikleid. Den Outfitwechsel machte sie für ein Abendessen im Fünf-Sterne-Luxushotel, in dem sie derzeit unterkommt. Den Schnappschuss kommentiert die Beauty mit den Worten: "Date-Nacht im SLS Playa Mujeres mit Edward."

Eigentlich hatte Lottie zuvor der Datingwelt den Rücken zugekehrt. Nur ihr Manager und Kumpel Edward scheint momentan in ihrem Leben erwünscht zu sein. Auf X postete die Halbschwester von Kate Moss (50) im September folgendes Statement: "Wenn du ein heterosexueller Mann bist, sprich bitte in absehbarer Zeit nicht mit mir, danke." Ausgelöst hatte diese Einstellung wohl die Trennung von ihrem damaligen Freund Evan Campbell. Letztere gab sie auf Social Media mit klaren Worten bekannt: "Gerade verlassen worden, also scheint es ein wilder Herbst zu werden."

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss, Erotikmodel

Getty Images Lottie Moss im Juni 2024 in Berlin

