Kim Kardashian lag mit Zukunftsprognose im Jahr 2015 daneben

Kim Kardashian (44) hat 2015 in einem Interview mit dem Magazin Glamour einen Zeitkapsel-Brief an ihr zukünftiges Ich geschrieben, das nun wieder in den sozialen Medien auftauchte. Die Vorhersagen über ihre Schwestern waren dabei erstaunlich ungenau. Für Khloé Kardashian (40) wünschte sich Kim, sie möge "ihr Glück mit einem großartigen Mann finden, weil sie es wirklich verdient". Die Realität verlief jedoch anders: Khloé begann ein Jahr später, Tristan Thompson (33) zu daten, mit dem sie zwei Kinder bekam. Allerdings wurde die Beziehung von mehreren Untreue-Skandalen überschattet. Über Kourtney Kardashian (45) schrieb Kim, sie könnte "bis 2025 vielleicht mit dem Kinderkriegen fertig sein". Stattdessen begrüßte die heute 45-Jährige im vergangenen Jahr mit ihrem Ehemann Travis Barker (49) einen weiteren Sohn.

Zur Entstehungszeit ihres Briefs war Khloé Single, während Kourtney mit ihrem damaligen Partner Scott Disick (41) drei Kinder großzog. Noch heute erinnern sich Fans an diese Ära der Kardashians, als Schlagzeilen über Familientratsch und Partnerschaften das Reality-Format "Keeping Up With The Kardashians" dominierten. Kim prophezeite zudem, dass sowohl Kendall Jenner (29) im Modelbusiness bleiben als auch Kylie Jenner (27) ihren charakteristischen Stil und ihre Selbstverwirklichung fortführen würden – und lag damit richtig. Merkwürdig: Ihr Bruder Rob Kardashian fand im Brief keinerlei Erwähnung.

Als das Video des Briefs nun wieder auf Social Media auftauchte, waren die Reaktionen gemischt. Während einige Fans Kims Botschaft als "süß" bezeichneten, konnten andere die irreführenden Prognosen nicht ignorieren. Ihre Rolle als große Schwester scheint Kim, die trotz dreier Scheidungen noch an die Ehe glaubt, äußerst ernst zu nehmen: Immer wieder betont sie in Interviews, wie sehr sie die Bindung zu ihrer Familie schätzt. Trotz ihrer langfristigen Karriere im Rampenlicht legt sie Wert auf tiefe familiäre Verbindungen und fungiert oft als Vermittlerin zwischen den Kardashian-Schwestern, wenn Spannungen auftreten.

Getty Images Kim und Khloé Kardashian, Reality-TV-Stars

Getty Images Kourtney und Kim Kardashian, Realitystars

