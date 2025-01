Musiklegende Rod Stewart feiert heute seinen 80. Geburtstag

Ein besonderer Tag für Rod Stewart (80): Der Rockstar mit der Reibeisenstimme wird 80 Jahre alt! Das feierte er in den vergangenen Tagen bereits ausgiebig auf einer Luxusjacht mit seiner ganzen Familie – nun meldet er sich aber auch persönlich mit ein paar emotionalen Worten bei seinen Followern auf Instagram. "Ich möchte diese Gelegenheit an meinem 80. Geburtstag nutzen, um mich persönlich bei all meinen treuen und lautstarken Fans auf der ganzen Welt dafür zu bedanken, dass sie mir zu einem so wunderbaren Leben verholfen haben", schreibt der Musiker und fügt frohen Mutes hinzu: "Im Gegenzug hoffe ich, dass ich Ihnen einige unvergessliche Lieder und lebhafte Konzerte beschert habe und ... ich bin noch nicht fertig."

Rod, der mit Welthits wie "Sailing" und "Do Ya Think I'm Sexy?" weltweit Kultstatus erlangte, ist nicht nur für seine markante Stimme, sondern auch für sein exzentrisches Auftreten bekannt. Sein Ruf als Dandy des Rock 'n' Roll untermauerte er seit den Anfängen seiner Karriere in den 1960er Jahren mit wilden Party-Exzessen, glamourösen Outfits und seiner Vorliebe für Models, darunter Britt Ekland und Rachel Hunter. Im Laufe der Jahre wurde er zu einem der erfolgreichsten britischen Sänger. 2016 wurde er für seine bemerkenswerte Karriere und sein wohltätiges Engagement von Prinz William (42) zum Ritter geschlagen.

Rod lebt privat nach wie vor ein aufregendes Leben. Der Vater von acht Kindern, die aus Beziehungen mit fünf verschiedenen Frauen stammen, ist seit 2007 glücklich mit Penny Lancaster (53) verheiratet. Mit seiner Frau Penny und den gemeinsamen Söhnen Alastair und Aiden genießt er das Familienleben, ohne das Rockstar-Dasein ganz abzulegen. In Interviews betont Rod immer wieder seine Lebensfreude und sagt, er wolle noch viele weitere Jahre sein Leben auskosten. "Ich werde die letzten paar Jahre so gut wie möglich genießen. Wahrscheinlich noch 15 – das schaffe ich locker, Kumpel, locker", witzelte er kürzlich im Gespräch mit The Sun.

Getty Images Rod Stewart, Sänger

Getty Images Rod Stewart und Penny Lancaster im November 2023

