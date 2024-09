Halle Berry macht sich für Frauen in der Menopause stark

Was für viele ein Tabuthema ist, spricht Halle Berry (58) offen an und meint: Die Menopause ist nicht das Ende, sondern eine "Wiedergeburt". Kürzlich sprach Halle in einem Interview mit Marie Claire über ihre Erfahrungen mit der Perimenopause und forderte mehr Anerkennung für Frauen in diesem Lebensabschnitt. "Wir haben unsere Babys zur Welt gebracht und dann kümmert es niemanden mehr, was mit uns passiert. Die Kämpferin in mir sagt: 'Auf keinen Fall, wir verdienen Besseres!'", erklärte die Hollywood-Schauspielerin. Sie betonte, dass Frauen weiterhin wertvoll seien, auch in der zweiten Hälfte ihres Lebens, und dass es an der Zeit sei, das Stigma zu beenden.

Entgegen der negativen Konnotationen, die die Gesellschaft der Menopause zuschreibe, empfinde Halle diese Phase als passend für einen Neuanfang. Im Gespräch führte sie aus, dass sie nun Gelegenheit habe, sich zu fragen: "Jetzt, da ich frei bin, was kann ich tun?" Die Oscar-Preisträgerin erklärte, dass das Alter für sie ein Privileg sei und die im Laufe der Jahre gewonnene Weisheit ihr helfe, sich weniger um triviale Dinge zu sorgen. "Ich bin jetzt meistens eine der ältesten Personen im Raum und das ist ein gutes Gefühl", verriet sie.

Dank eines strengen Ernährungsplans und eiserner Fitness fühle sich Halle, die unter anderem für ihre Rollen in "Gothika" und "Catwoman" bekannt ist, mit 58 Jahren stärker und besser als in ihren Zwanzigern. "Ich bin jetzt am Höhepunkt meines Lebens", fügte sie selbstsicher hinzu und erklärte, dass das Alter für sie nur eine Zahl sei, die bei der Geburt festgelegt werde. Und sie wolle andere Frauen ermutigen, sich nicht von dieser Zahl definieren zu lassen: "Manchmal kann diese Zahl uns lähmen und wir müssen dagegen ankämpfen." Sie riet Frauen, weiterhin zu tun, was sie wollen – solange sie sich gut dabei fühlen.

MEGA Maceo Robert Martinez und seine Mutter Halle Berry

Getty Images Halle Berry im Juli 2004

