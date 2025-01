Stephen Boss' Familie und Freunde kritisieren Allison Holker

Allison Holker (36) sieht sich derzeit scharfer Kritik ausgesetzt. In einem kürzlichen Interview sprach sie über ihren verstorbenen Ehemann Stephen "tWitch" Boss (✝40), der im Dezember 2022 Suizid begangen hatte, und enthüllte intime Details über den DJ und seine angebliche Drogensucht. Zudem kündigte sie an, in ihren kommenden Memoiren noch mehr aus dem Nähkästchen zu plaudern. Das möchte die Familie des Musikers aber wohl nicht auf sich sitzen lassen. Auf X meldete sich jetzt seine Cousine Elle zu Wort. "Er war kein Süchtiger. Er hat Gras geraucht und sich aktiv bemüht, aufzuhören. Er war kein Junkie", betonte sie dort und fügte in einem weiteren Tweet hinzu: "Ich bin es so leid, meinen verdammten Mund zu halten. Du hast unsere Familie so fies behandelt." Elle zufolge musste die Familie einen Verschwiegenheitsvertrag unterschreiben, um an der Beerdigung teilnehmen zu dürfen. "Sie [Allison] versucht, sein Vermächtnis zu beschmutzen und verweigert der Boss-Familie den Kontakt zu den Kindern. Nur um meinen Cousin auszubeuten und zu lügen. Auf keinen Fall", wetterte sie weiter.

Auch Courtney Ann Platt, eine enge Freundin von Stephen, äußerte sich auf Instagram zu dem Thema und bestätigte, dass die Gäste der Beerdigung eine Verschwiegenheitsklausel unterschreiben mussten. "Was für ein Witz. Ja, er hat sich das Leben genommen, was eine Tatsache ist, die wir alle immer noch nicht begreifen können, und er hatte offensichtlich psychische Probleme, litt so tief und das ist dein Beispiel für Empathie? Deiner Liebe?", schimpfte Courtney und ergänzte: "Diese Schmutzkampagne für Geld ist absolut nicht das, was er jemals gewollt hätte. Egal, wie sehr es ihm wehtat. Keine Sekunde lang. Du bist ein lebender, atmender Bulldozer. Konzentriere dich auf deine eigenen Dämonen. Schande über dich, Allison, Schande über dein geldgieriges Team. Lass meinen Freund in Frieden ruhen." Stephens Brüder teilten Courtneys Beiträge in ihren Storys und drückten somit ihre Zustimmung aus. Mittlerweile hat Allison auf den ganzen Gegenwind reagiert. Offenbar an Stephen gerichtet, schrieb sie in den sozialen Medien: "Ich werde dich immer lieben. Ich versuche nur, Menschen das Gefühl zu geben, sicher nach Hilfe und Unterstützung fragen zu können."

Grund für den massiven Gegenwind war ein Interview, das Allison vor wenigen Tagen mit People geführt hatte. Darin plauderte sie einige Details über ihren Ex-Mann aus. Unter anderem behauptete sie, kurz vor seiner Beerdigung einen Schuhkarton voll mit vielen verschiedenen Drogen gefunden zu haben. "Das war ein wirklich schlimmer Moment für mich, weil es viele Dinge gab, die ich in unserem Schrank entdeckte, von deren Existenz ich nichts wusste. Es war für mich sehr alarmierend zu erfahren, dass so viel passierte, von dem ich keine Ahnung hatte", erklärte sie und betonte, dass sie erst da von seiner angeblichen Drogensucht erfahren habe.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Allison Holker im Mai 2023