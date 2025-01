Wow: Fabio Knez zeigt Fitnesserfolg mit Vorher-Nachher-Fotos

Fabio Knez braucht keinen Jahreswechsel, um voller Motivation durchzustarten. Das macht der Ex-Dschungelcamp-Bewohner in seinem neuesten Instagram-Post deutlich. In diesem teilt der Staubsaugervertreter mehrere Bilder, unter denen auch Vorher-Nachher-Fotos seines Körpers zu finden sind. Auf diesen Aufnahmen ist zu erkennen, dass Fabio in den vergangenen Monaten ordentlich Sport getrieben hat. "Ich habe gemerkt, es gibt Phasen – gerade zu Beginn des Trainings –, die echt keinen Spaß machen. Ich wurde fett und habe Muskulatur verloren – das Schlimmste, was passieren kann", schreibt er dazu. "Der Erfolg ist wieder zurückgekommen und anhand dieser Bilder will ich dich einfach ermutigen."

Die Fans sind total begeistert von Fabios motivierenden Worten und seiner Fitnessreise. "Wie ein Löwe geschrieben", schwärmt ein Bewunderer in der Kommentarspalte seines Beitrags. Andere Follower schreiben ganz angetan: "Finde ich mega" oder "Diese Phase, wo man einfach das Training schleifen lässt, kenne ich nur zu gut. Alle Jahre wieder im Dezember – Plätzchen, Stollen und so viele andere Leckereien!"

Aber nicht nur fitnesstechnisch hat Fabio ein paar Veränderungen vorgenommen – erst vor wenigen Monaten überraschte der Realitystar bereits mit einer neuen Frisur. Während sein Markenzeichen zuvor seine lange Haarpracht gewesen war, machte er damit kurzen Prozess. Beim Friseur wurden ihm einige Zentimeter abgeschnitten, sodass seine Mähne nur knapp über seine Ohren fiel. "Einfach mal machen!", schrieb der Partner von Darya Strelnikova (32) dazu.

Instagram / fabioknez Fabio Knez, Realitystar

Instagram / fabioknez Fabio Knez und Darya Strelnikova, Realitystars

