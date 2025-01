Darum setzt dänisches Königshaus stärker auf Nachhaltigkeit

Nach scharfer Kritik an den finanziellen Praktiken des dänischen Königshauses wurde jetzt ein umfangreicher Kurswechsel vorgenommen. Wie der Finanzmanager des Hofes, Dan Folke Pedersen, dem Rundfunksender DR mitteilte, hat das Königshaus um König Frederik X. (56) und Königin Mary (52) beschlossen, sein Vermögen ausschließlich nachhaltig zu investieren. Bereits im vergangenen Jahr seien die Rahmenbedingungen für die königlichen Fonds angepasst worden, sodass alle Aktien jetzt in einem speziell nachhaltigen Investmentfonds angelegt seien.

Im vergangenen Jahr war das dänische Königshaus in die Kritik geraten, als bekannt wurde, dass es in der Vergangenheit auch Ölinvestments getätigt hatte. Recherchen des Mediums Danwatch hatten aufgedeckt, dass das Geld der gemeinnützigen Fonds des Königshauses im Jahr 2023 unter anderem auch in Wertpapiere von großen Ölkonzernen geflossen war. Diese Entdeckung stieß bei der Öffentlichkeit auf Unverständnis, gerade weil das Königshaus um König Frederik und Mary wiederholt für Klima- und Umweltschutz eintritt und das Land als Vorreiter in Sachen Klimaschutz gilt. Mit der Verwaltung des königlichen Vermögens ist die dänische Großbank "Danske Bank" betraut, die nun offenbar ebenfalls stärker auf nachhaltige Zielsetzungen achten muss.

Frederik und Mary beschäftigen sich nicht nur auf institutioneller Ebene mit der Umwelt, sondern auch privat. Der Monarch, der 1968 geboren wurde und seit seiner Jugend als naturverbunden gilt, widmet sich gerne dem Segeln und Wandern in den dänischen Küstenregionen. Mary, die ursprünglich aus Australien stammt, brachte nach ihrer Hochzeit 2004 eine internationale Perspektive in die Umweltthemen des dänischen Königshauses. Die Entscheidung, die Investitionsstrategie des Königshauses zu ändern, steht damit auch im Einklang mit den persönlichen Überzeugungen des Paares, das in der Vergangenheit immer wieder betonte, dass Nachhaltigkeit nicht nur eine private Angelegenheit, sondern auch eine öffentliche Verantwortung sei.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Frederik und Königin Mary im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images König Frederik und Königin Mary von Dänemark

Anzeige Anzeige

Anzeige