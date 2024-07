Königin Mary und Frederik genießen gemeinsame Grönlandreise!

Königin Mary (52) und König Frederik X. (56) begrüßt in Grönland eine kalte Brise. Allerdings sind die Royals trotzdem bester Laune. Wie Fotos, die das dänische Königshaus auf Instagram postet, zeigen, genießen die beiden den Besuch in praktischer Kleidung. Der Monarch präsentiert sich in einer Tarnjacke und einer beigefarbenen Kappe, während seine Frau eine dunkelgrüne Regenjacke und eine Tweed-Mütze trägt. Auf dem Bild hat der Sohn von Königin Margrethe (84) seinen Arm um die Familienmutter gelegt und beide lächeln glückselig in die Kamera.

Bei einem vorherigen Termin ihrer Grönlandreise wurde Mary in einen Unfall verwickelt. In der Hauptstadt der Insel, Nuuk, badete die beliebte Adelige in der Menge und unterhielt sich mit ihren Fans. Doch plötzlich fuhr ein Motorroller durch das Gewusel und fuhr die 52-Jährige an. In einem Video, das der Zeitung Ekstra Bladet vorliegt, sieht man, wie ein Leibwächter der Königin sofort zur Hilfe eilte und den Fahrer rügte. Die gebürtige Australierin signalisierte nach dem Schreck sofort, dass es ihr gut ginge.

Zuvor hatte die dänische Krone mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht. Schon Ende des vergangenen Jahres waren Gerüchte um eine angebliche Affäre von Frederik aufgekommen. Das spanische Magazin Lecturas hatte behauptet, dass sich der damalige Kronprinz heimlich mit der TV-Bekanntheit Geneviève Casanova in Madrid getroffen hätte. Das vermeintliche Rendezvous soll in einem Hotel stattgefunden haben, das die zwei danach sogar zusammen verlassen hätten.

Getty Images Königin Mary, Juli 2024 in Grönland

Getty Images König Frederik im Januar 2024

