Denise Richards wurde im Alter von 15 Jahren missbraucht

Denise Richards (53), unter anderem bekannt aus dem James Bond-Film "Die Welt ist nicht genug", hat in der Survival-Show "Special Forces: World's Toughest Test" eine erschütternde Erfahrung aus ihrer Jugend geteilt. Die Schauspielerin brach in Tränen aus, als sie darüber sprach, im Alter von 15 Jahren sexuell angegriffen worden zu sein. In der dritten Staffel des für seine extremen Prüfungen bekannten Formats schilderte sie, wie ein Mann sie damals von hinten packte: "Er hielt mir den Mund zu, berührte mich im Intimbereich und versuchte, mich fortzuziehen." Vor Schreck und Angst sei sie wie gelähmt gewesen: "Ich konnte nicht einmal um Hilfe schreien."

Der Anlass für die erschütternde Offenbarung war eine Herausforderung der Show, bei der Denise in einen Hubschrauber klettern sollte – sich dazu jedoch nicht überwinden konnte. "Ich möchte lernen, mit meiner Angst richtig umzugehen, anstatt von ihr überwältigt zu werden", erklärte sie im Interview nach der Challenge und betonte, dass ihre Teilnahme an dem Format nicht nur sportlichen Ehrgeiz, sondern auch den Wunsch nach persönlichem Wachstum widerspiegele. In einem emotionalen Moment fügte sie hinzu, dass sie sich wünsche, ihre Töchter – Eloise Richards, Lola Rose (19) und Sami Sheen (20) – würden niemals Ähnliches durchmachen müssen wie sie selbst.

Denise, die bereits an Reality-Shows wie Real Housewives of Beverly Hills teilnahm, gab zu, dass sie bisher nur ihrem Ehemann Aaron Phypers von dem Übergriff erzählt hat. Neben den emotionalen Herausforderungen der Survival-Show musste die 53-Jährige dort auch einige physische Strapazen ertragen: Bei einem Stunt verletzte sie sich schwer und zog sich einen Riss ihrer Brustimplantate zu. Trotz der Verletzungen zeigte sie sich entschlossen, die Dreharbeiten für das beliebte Survival-Format zu Ende zu bringen.

Getty Images Denise Richards im Jahr 2019

Jon Kopaloff/Getty Images Denise Richards mit ihrem Mann Aaron Phypers, 2019

