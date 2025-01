Kim Virginia freut sich über Liebesüberraschung von Nikola

Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumac (28) scheinen weiterhin über beide Ohren ineinander verschossen zu sein. Die frisch verliebten Realitystars verbringen in ihrer Wahlheimat Dubai eigentlich jede freie Minute miteinander, doch das klappt anscheinend nicht immer. Um wiedergutzumachen, dass das Promipärchen einen halben Tag voneinander getrennt war, überraschte der Temptation Island-Star seine Liebste mit roten Rosen und leckeren Snacks. "Ich habe Blümchen bekommen", gibt Kim überglücklich in Nikolas Instagram-Story preis.

Laut der 29-Jährigen hat sie sich den Blumenstrauß allerdings auch verdient. "Weil ich eine süße Prinzessin bin", verkündet Kim in dem Social-Media-Video. Die Prominent getrennt-Bekanntheit gibt allerdings zu, in ihren "Schlabberklamotten" etwas unpassend gekleidet für den romantischen Moment zu sein. Nikola nimmt seine Herzensdame aber in Schutz, schließlich habe sie fleißig vom Bett aus gearbeitet. "Und dann hast du diese wunderschönen Rosen bekommen", betont der 28-Jährige. "Ja, für eine wunderschöne Frau", scherzt auch Kim. Auf ihrem eigenen Profil präsentiert sie die Geschenke ebenfalls glücklich lächelnd in ihrer Story.

Für Nikola sind große Gesten nichts Ungewöhnliches – er soll es auch gewesen sein, der als Erstes seine Liebe gestanden hat. "Nikola hat zuerst 'Ich liebe dich' gesagt... Aber tatsächlich am Telefon, weil er so aufgeregt war", offenbarte die ehemalige Dschungelcamp-Bekanntheit auf Social Media. Sie selbst konnte sich dazu erst bei einer gemeinsamen Helikopterfahrt ein Herz fassen. Aufgrund der lauten Propeller konnten sich die beiden allerdings kaum verständigen, weshalb Kim ihr Handy zur Hilfe zog. "Habe dann 'I love you' in die Notizen geschrieben... Richtig cringe, aber irgendwie auch süß, oder?", erinnerte sich die selbst ernannte Reality-TV-Königin zurück.

Anzeige Anzeige

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / nikola_glumac Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac im Januar 2025

Anzeige Anzeige