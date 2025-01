Nikola oder Kim Virginia: Wer sagte zuerst "Ich liebe dich"?

Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumac (28) unterhalten die Fans derzeit mit ihrer rasanten Lovestory. Auf Instagram beantworten die zwei Realitystars immer wieder Fragen rund um ihre Beziehung – und enthüllen, wer von beiden als Erstes seine Gefühle mithilfe der drei großen Worte gestand. "Nikola hat zuerst 'Ich liebe dich' gesagt... Aber tatsächlich am Telefon, weil er so aufgeregt war", erzählt die Dschungelcamp-Bekanntheit in ihrer Story.

Sie selbst habe dafür noch ein bisschen Zeit gebraucht und dem Temptation Island-Star ihre Gefühle letztendlich auf der Helikopter-Tour offenbart, bei der sie offiziell zum Paar wurden. Die Lautstärke machte es Kim allerdings ein bisschen schwerer. "Wir konnten aufgrund der Propeller kaum reden und haben per Handy kommuniziert. Habe dann 'I love you' in die Notizen geschrieben... Richtig cringe, aber irgendwie auch süß, oder?", erinnert sich die einstige Bachelor-Lady.

Kim und der 28-Jährige lernten sich bereits vor einigen Jahren bei "Temptation Island" kennen, kamen sich jedoch erst nach den Dreharbeiten zu Promis unter Palmen näher. Im vergangenen Dezember machten sie ihre "Kennenlernphase" dann im Netz publik – und Nikola entschied sich im Handumdrehen dazu, für seine Liebste nach Dubai auszuwandern. Seitdem nimmt ihre Beziehung schnell an Fahrt auf und die Beauty & The Nerd-Bekanntheit gestand kürzlich sogar, möglicherweise von ihrem neuen Partner schwanger zu sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / nikola_glumac Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac im Januar 2025

Anzeige Anzeige