Nach Brandverlust: Paris Hilton spendet an Katastrophenopfer

Paris Hilton (43) hat nach den verheerenden Waldbränden in Los Angeles, bei denen auch ihr eigenes Haus in Malibu zerstört wurde, ein Hilfsprogramm für betroffene Familien gestartet. Die Reality-TV-Darstellerin und Unternehmerin kündigte via Intagram an, über ihre gemeinnützige Organisation 11:11 Media Impact eine Notfallhilfe ins Leben zu rufen. Sie begann mit einer persönlichen Spende von 100.000 Dollar und erklärte, dass sie Spenden von bis zu weiteren 100.000 Dollar verdoppeln werde. Die Unterstützung soll sich insbesondere an Familien mit kleinen Kindern richten und Soforthilfen wie kurzfristige Unterkünfte und finanzielle Unterstützung umfassen.

Auf Instagram teilte Paris weitere Details und beschrieb den Verlust ihres Hauses als "unbeschreiblich schmerzhaft". Das Anwesen war ein Ort, an dem sie und ihr Ehemann Carter Reum viele besondere Erinnerungen geschaffen hatten, wie die ersten Schritte ihres Sohnes Phoenix. Trotz der Zerstörung betonte Paris jedoch ihre Dankbarkeit dafür, dass ihre Familie in Sicherheit sei. Die durch das Feuer verursachten Verluste sind immens – Tausende mussten ihre Häuser verlassen, während die Brände weiterhin Los Angeles und Umgebung verwüsten. Paris arbeitet mit Organisationen wie CORE und Baby2Baby zusammen, um nicht nur Menschen, sondern auch Tieren Hilfe zukommen zu lassen.

Paris, die mit Carter zwei kleine Kinder großzieht, hat sich schon in der Vergangenheit für wohltätige Zwecke eingesetzt. Ihre gemeinnützige Arbeit spiegelt auch ihre persönlichen Werte wider, besonders seit sie Mutter geworden ist. Immer wieder teilt sie auf Social Media Einblicke in ihr Familienleben und betont, wie sehr sich ihr Leben durch ihre Kinder verändert hat. Zudem engagiert sie sich verstärkt für verschiedene soziale und Umweltanliegen, was zeigt, dass die einstige Party-Ikone längst eine ernsthafte Seite entwickelt hat. Paris' Fokus auf Zusammenhalt und Unterstützung zeigt, dass sie in schwierigen Zeiten nicht nur an sich, sondern auch an andere denkt.

Getty Images Paris Hilton, Unternehmerin

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrer Familie, 2024

